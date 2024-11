Rallitähti eli Suomessa vuosien ajan osallistumatta perinteeseen – Kalle Rovanperä korjasi asian: "Olen todella häpeissäni"

Ero hänen kotikaupunkiinsa Nagoyaan on valtava, sillä kaupungissa on reilut kaksi miljoonaa asukasta, ja sen metropolialueella asuu yli 10 miljoonaa ihmistä.

– Olen puhunut paljon vaimoni kanssa siitä, että kun tulen Suomeen kauden alussa, siellä asuminen on mukavampaa kuin kotikaupungissani Japanissa. Suomessa on vähemmän stressiä, ja pystyn rentoutumaan paremmin, mikä on hyväksi työlleni. Myös vaimoni on sanonut, että hän on stressaantuneempi Japanissa. Suomi on henkisesti helpompi meille.