EK2: Sami Pajarilla heti hurja tilanne, Toyota jyrää Jyväskylässä – MTV seuraa

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Suomen MM-ralli 1.-4.8. Perjantai: EK2–10 klo 8.10 alkaen Lauantai: EK11–16 klo 9.00 alkaen Sunnuntai: EK17–20 klo 8.55 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2024.

TILANNE 2/20 EK:N JÄLKEEN:

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Sébastien Ogier Toyota 11:23,3 2. Kalle Rovanperä Toyota +1,0 3. Elfyn Evans Toyota +1,4 4. Takamoto Katsuta Toyota +1,8 5. Thierry Neuville Hyundai +2,2 6. Ott Tänak Hyundai +5,0 7. Esapekka Lappi Hyundai +5,9 8. Adrien Fourmaux Ford +12,9 9. Sami Pajari Toyota +20,6 10. Grégoire Munster Ford +26,7

PERJANTAIN OHJELMA:

klo 9.20 EK3 Saarikas 1 – 15,93 km klo 10.35 EK4 Myhinpää 1 – 15,51 km klo 12.05 EK5 Ruuhimäki 1 – 7,76 km klo 15.10 EK6 Laukaa 2 – 17,96 km klo 16.17 EK7 Saarikas 2 – 15,93 km klo 17.32 EK8 Myhinpää 2 – 15,51 km klo 19.05 EK9 Ruuhimäki 2 – 7,76 km klo 20.05 EK10 Harju 2 – 2,01 km

SEURANTA:

EK2 Laukaa 1 – 17,96 km

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Elfyn Evans Toyota 8:35,4 2. Sébastien Ogier Toyota +0,4 3. Kalle Rovanperä Toyota +1,1 4. Takamoto Katsuta Toyota +2,5 5. Thierry Neuville Hyundai +4,0 6. Esapekka Lappi Hyundai +4,6 7. Ott Tänak Hyundai +5,5 8. Adrien Fourmaux Ford +11,7 9. Sami Pajari Toyota +17,8 10. Grégoire Munster Ford +20,3

Klo 9.01: Tässä Pajarin tilanteet ja kommentit videomuodossa:

1:55 Sami Pajarilla hurja läheltä piti -tilanne: "Huh sentään, mitä meininkiä!"

Klo 9.00: Oliver Solberg on tässä kohtaa nopein Rally2-kuljettaja, mutta kuten hän itse nosti esiin, hänen kovimmat haastajat lähtevät huomattavasti kauempaa: Emil Lindholm, Jari-Matti Latvala ja Teemu Suninen odottavat vielä tovin omaa lähtövuoroaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Klo 8.54: Neljä Toyotaa siis kärjessä sekä pätkäajoissa että yleiskilpailussa tässä kohtaa. Sen jälkeen tulevat kaikki kolme Hyundaita.

Klo 8.50: Pajari pääsee pätkän maaliin, ja takasiipi on ottanut pahasti osumaa. Renkaat ovat suorassa, eli jatkamaan päästään, mutta ajaminen kyllä vaikeutuu. Ja tällä pätkällä tappiota tuli 17,8 sekuntia Evansiin nähden.

– Todell vaikeaa, todella vaikeaa. En aina tiennyt, missä olen.

– Jopa pienimuotoiselta shokilta vaikutti. Sami oli aivan ulapalla. Niin paljon tapahtui ensimmäisellä kunnon WRC-erikoiskokeella. Siinä oltiin ihan ihmeissään, että mikä meiininki, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoo Pajarin elekielestä haastattelussa.

Klo 8.49: Pajari pyörähtää vasemmalle kääntyvässä mutkassa, ja pyöräyttää vielä hetkeä myöhemmin ojanpohjan kautta, mutta matka jatuu! Huh huh!

Klo 8.47: Pajarilla on ollut jonkinlainen tilanne. Hän jäi 10,29 kilometristä 12,5 kilometriin yli kahdeksan sekuntia Evansille. Olisiko mennyt jokin jarrutus pitkäksi...

Samalla Munster maalissa 20,3 sekuntia Evansia hitaampana.

Klo 8.43: Lappi maalissa. Hän jää Evansista 4,6 sekuntia, mutta on nopeampi kuin Tänak.

– Vaikeaa on. On niin paljon pidon vaihtelua. En mene yksityiskohtiin, mutta auto on aika haastava tällaisissa olosuhteissa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Muistetaan, että Lappi kertoi ajaneensa kisaan valmistavat testit hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin mitä tänä viikonloppuna on odotettavissa; siis kuivalla ja pehmeällä, uraisella, tiellä. Tähän liittyen hän harmitteli, että ensimmäisen ajokerran säädöt eivät välttämättä ole aivan kohdallaan.

Klo 8.42: Pajari on pätkällä. Ensimmäisessä väliajassa hän on nopein suomalainen. Eroa Evansiin 0,9 sekuntia. Katsellaan rauhassa.

Klo 8.40: Katsuta jää Evansin pohjista 2,5 sekuntia. Neljä Toyotaa siis tässä kohtaa pätkäajoissa ja kokonaistilanteessa sijoilla 1–4.

– Noloa ajamista. Todella paskaa. Täytyy ajaa paremmin. Auto toimii hyvin. Täyttä paskaa. En ole tyytyväinen, Katsuta lataa.

Ja on muuten Lapin jälkeenkin, sillä hän ei pysty vastaamaan Toyota-kuljettajien vauhtiin. Eroa Evansiin väliajoissa jo yli neljä sekuntia.

Klo 8.37: Rovanperä maalissa. 1,1 sekuntia tulee tappiota Evansille.

– Ihan hyvä aloitus. Ei mitään hajua, mitä ajat ovat, mutta tänään on kyllä varmasti hyvä olla keulilla. Tulee aika paljon paskaa leikkauksista. Aika paljon liukastuu tie.

Klo 8.34: Fourmaux selkeästi hitain tässä kohtaa. 11,7 sekuntia takkiin Evansille. Ranskalaiskuski kertoo hankalista olosuhteista samaa kuin kaikki muutkin.

– Näissä olosuhteissa on todella helppo menettää luottamuksensa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Samalla kellonlyömällä saadaan Lappi liikkeelle.

Klo 8.30: Ogier maalissa. Tappiota Evansille tulee 0,4 sekuntia. Ogier on kuitenkin kokonaistilanteessa 1,4 sekunnilla edellä.

– Vaikea olosuhde aloittaa ralli. Olen tyytyväinen. Pitoa on todella vähän. Ei ole helppoa löytää rytmiä.

Fourmaux jää väliajoissa sekuntitolkulla, ja myös Rovanperä on toisessa väliajassa 1,4 sekuntia Evansia perässä.

– Sateiden saarten mies kun saa vähän vettä niskaansa, niin herää oikein kunnolla. Toimii Jyväskylässä, MTV Urheilun selostaja Aleksis Ärje herkuttelee Evansin aloitusta.

Klo 8.27: Evans tulee todella kovaa. 4,0 sekunnin pohjat Neuvilleen nähden. Mahtava veto!

– Ihan ok. Vaikea arvioida pitoa. En ole tyytyväinen kaikkiin paikkoihin. Olosuhde on uniikki: pito vaihtelee.

Klo 8.25: Tänak jää Neuvillesta lopulta 1,5 sekuntia. Uskaltaa sanoa, että vaatimaton aloitus virolaiselta.

– Ihan kuin ajaisi asfalttiautolla. Uskomattoman vaikeaa, mutta kaikki kunnossa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Klo 8.22: Neuville maalissa.

– Todella huono. Minulla oli monia pieniä tilanteita. Auto ei vain kääntynyt. Se meni valtavaan luisuun. Katastrofi. (Tasauspyörästön) Lukot aukeavat jatkuvasti, ja menetän kontrollin, Neuville harmittelee.

Mutta hän on silti sekunnin edellä Tänakia.

Klo 8.21: Evans aloittanut MM-sarjan kärkikolmikosta parhaiten. Hän on 4,41 kilometrissä 0,8 sekuntia edellä Tänakia. Tänak puolestaan jää Neuvillesta koko ajan. 12,5 kilometrissä ero on jo 1,3 sekuntia belgialaisen hyväksi...

Klo 8.19: Neuville on edennyt jo viimeiselle kolmannekselle. Tänak on kirjannut kolme väliaikaa. 4,41 kilometrin kohdalla hän oli 0,4 sekuntia Neuvillea edellä, mutta 7,5 kilometrissä edellä onkin Neuville 0,2 sekunnilla.

Klo 8.16: Liukasta on. Neuville valuu lossilaiturin mutkassa jo vähän leveäksi.

Klo 8.13: Sitten mennään! Neuville on ensimmäisenä liikkeellä.

– Mitä märempi tie on, sitä parempi siinä on mennä ensimmäisenä autona. Silloin tien pinnassa on vielä jonkinlainen kova pinta, johon tarttua, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoo.

Klo 8.00: Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan ensimmäistä täyttä ajopäivää. Lähtökohdat ovat kerrassaan herkulliset, eikä vähiten siksi, että pääluokassa on mukana kolme suomalaista. Jari-Matti Latvalan vauhti Toyotan Rally2-autolla on sekin mielenkiintoista nähdä. Pian mennään!

Perjantaiaamu Jyväskylässä on tässä kohtaa harmaa muttei sateinen. Tilanne on ollut toinen kaupungin luoteispuolella, Laukaan suunnalla, jossa päivän ensimmäiset erikoiskokeet ajetaan; vettä on satanut paikoitellen reippaasti, ja tämä heittää aamupäivään mukavan lisämausteen.