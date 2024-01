Rallisuuruus suomalaisen Toyota-kuskin apuna Montessa – ongelma ratin takana: "Sen kun antaisi mennä vaan"

Pajarilla, 22, on haastavasta "Montesta" hyvin rajallisesti kokemusta. Hän on viiden erikoiskokeen jälkeen WRC2-luokassa viidentenä, 1.12 kärjen takana. Eroa tuli lisää lähes 50 sekuntia kolmella ek:lla perjantaiaamupäivän aikana.

– Joka pätkällä oli jäisiä paikkoja. Välissä on hyviä osuuksia, mutta sitten kun on niitä jäisempiä osuuksia, niin kun yksi mutka on jäässä, niin pitäisi luottaa, ettei se seuraava välttämättä ole niin paha. Siihen pitää totutella. Opettelua, Pajari kommentoi päivähuollossa MTV Urheilulle.

Myös Rally2-autokunnilla on nyt etuautot apunaan. Pajarille ohjeita jakavat Mikko Hirvonen ja Ville Mannisenmäki , joista ainakin Hirvonen on 15-kertaisena WRC-kisavoittajana ja nelinkertaisena MM-kakkosena kaikille rallin ystäville tuttu nimi.

– Se on lähinnä vain se, että itse uskaltaisi luottaa siihen. Siellä on pahat paikat merkattu pois, mutta on siellä myös kannustavaa välissä. Jos vaikka näyttäisikin pahalta, mutta (mutkan) jätössä on hyvin pitoa, niin sen kuin antaisi mennä vaan, Pajari harmittelee.