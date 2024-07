Kalle Rovanperä jakoi erikoiselta kuulostavan kommentin – Jari-Matti Latvala avaa, mistä on kyse

Nyt vähättely näyttää osaltaan erikoiselta, kun Rovanperä on pystynyt tykittämään pohja-aikoja yksi toisensa perään. Eli vauhti on ollut kunnossa, vaikka torstaina huoletti.

Toyotan tallipäälliköllä Jari-Matti Latvalalla on asiasta teoria.

– Lähes kaikki kuljettajat ovat valittaneet sitä, miten vaikea on löytää pitoa ja miten vaikea on lukea tietä. Silloin kun jotain rallia ajetaan ensimmäistä kertaa kunnolla ja pitää mennä nuotilla, niin silloin yllätyksiä tulee vastaan. Silloin oleellista on, että yllätykset eivät johda jännitykseen ja siihen, että rupeaa jarruttamaan liian aikaisin seuraavaan mutkaan. Silloin pitää uskaltaa mennä rohkeasti, Latvala avaa.