Sami Pajari saanut aikaa, mutta pian kello käy – asiantuntija tiukkana: "Ei kahta sanaa"

Sami Pajari toi Toyota-autonsa ehjänä maaliin Kenian MM-rallissa, mutta suomalaiskuskin suoritus ei saanut varauksetonta suitsutusta MTV Urheilun asiantuntijatiimiltä.

Pajari ylsi tapahtumarikkaan klassikkokisan lopputuloksissa neljänneksi. Hän nousi päätöspäivänä kaksi sijaa Toyotan Kalle Rovanperän ja Takamoto Katsutan ongelmien seurauksena.

Vauhdillisesti hän oli samaa luokkaa M-Sportin tulokaskuskin Joshua McErleanin kanssa.

– Olemme ehjänä maalissa. Silleen meni suunnitelman mukaan, mistä on tosi hyvä fiilis. Tärkeätä oppia, tästä on hyvä jatkaa, Pajari kommentoi päätöserikoiskokeen maalihaastattelussa.

Suomalainen viittasi samaan myös MTV Urheilun haastattelussa (video alla).

– Varmasti olisin voinut monessa kohtaa puristaa enemmän, mutta se liipaisinherkkyys siinä sitten kapenee.

– Tiimiltä tuli selkeää ohjetta, että miten ehkä tulisi käyttäytyä tuolla (reitillä). Se nyt meni juuri sen mukaan, Pajari summasi.

1:52 Sami Pajari tyytyväinen viikonloppuun Keniassa: "Olisin voinut puristaa enemmänkin".

Pajari kertoi viikonlopun aikana tavoittelevansa aina hieman reippaampaa vauhtia erikoiskokeiden toisilla vedoilla. Hän onnistui tässä ajoittain.

Sunnuntaina MTV Urheilun asiantuntija Janne Ferm toivoi, että Pajari lähtisi yrittämään lisäpisteitä Power Stagelta, mutta sitä ei nähty. Suomalainen oli päätöspätkän seitsemäs ja sunnuntain pikakisan kuudes, molemmissa niukasti McErleanin takana.

Pajarilla on Toyotalta lupa ottaa tämä kausi opettelun kannalta, mutta hänelle tutummissa kisoissa suorituskykyäkin pitäisi saada esiin. Ferm odottaa tätä Pajarilta varsinkin Portugalin MM-sorarallissa toukokuussa. Sitä ennen ajetaan vielä Kanariansaarten asvalttikisa.

– Siellä (Portugalissa) Sami on ollut monta kertaa. Nyt alkaa olla jo kalusto tuttu. Ja tiestö on tuolla tuttu. Lähtöpaikka on hyvä, Ferm taustoitti sunnuntain rallistudiossa.

– Siihen kisaan odotan stepin nostoa jo. Ei mielestäni kahta sanaa. Nyt hän ajoi auton maaliin. Perussuorittamista, mitä hän on tämän vuoden tehnyt, asiantuntija summasi.

Mihin Elfyn Evansin alkukauden dominointi perustuu? Entä missä Kalle Rovanperän MM-taisto menee? Kuuntele asiantuntijoiden analyysi kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta, jolla käydään läpi myös Hyundain viikonloppu.