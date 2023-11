Rallin suurmestarilta hilpeä huomio Kalle Rovanperän yllätyspäätöksestä – perässä seurasi vakava viesti

– Tämän tiedon valossa meidän ennätyksemme, yhdeksän peräkkäistä MM-titteliä, on taas turvassa pitkäksi aikaa.

– Olen surullinen nähdessäni, että intohimoni, elämäni ja urheilulajini on täysin sekaisin. Toivottavasti pian kirjoitetaan jo uusia juttuja, koska tämä on surullista.

Ogier, 39, itse on ajanut nyt kaksi puolikasta kautta, ja ensi vuodesta on tulossa kolmas.

– Olen itse tässä tilanteessa, koska tavoitteeni ja prioriteettini ovat muuttuneet. Olen iloinen, että minulla on mahdollisuus hemmotella itseäni (kilpailemalla) ajoittain, mutta päämääräni ei enää ole mestaruudesta taisteleminen, Ogier sanoi Belgian ranskankieliselle yleisradioyhtiölle RTBF:lle .

– Se, että tästä on tulossa kuljettajille jonkinlainen tapa, ei kerro hyvää MM-sarjasta. Se on merkki siitä, että jokin on kuljettajien mielestä pielessä. Jos sarja olisi niin houkutteleva kuin toivoisimme, kuljettajat olisivat innokkaammin täysillä mukana. Toivon, että muutokset, jotka meille luvattiin tänä vuonna, pannaan käytäntöön nopeasti, ja sarja voisi niiden ansiosta yhä paremmin. Tarvitsemme lisää autonvalmistajia ja kuljettajia taistelemaan täysipäiväisesti mestaruudesta, joka ei tänä päivänä ole enää kuljettajille samanlainen haave kuin joskus aikaisemmin.