Rallitähden otteissa merkkejä silkasta epäammattimaisuudesta – sinetöikö tämä alokasmainen hetki potkut?

Kalle Rovanperä 10 (Toyota)

Sebastien Ogier 9+ (Toyota)

Ott Tänak 9 (Hyundai)

Tänak piti kiinni oljenkorrestaan loppuun asti, kunnes oli aika päästää irti. Kunniakas kaatuminen tuli saappaat jalassa, sillä Hyundain alkukauden heikkojen esityksien paikkaaminen on ajanut virolaistähden ahtaalle. Kovalla riskillä Tänak on onnistunut ajamaan palkintokorokkeelle nyt jo viidessä rallissa putkeen.

Thierry Neuville 8 (Hyundai)

Oliver Solberg 8 (Hyundai)

Solberg on osoittanut muutamassa viime rallissaan selviä kypsymisen merkkejä. Nopeutensa vastapainoksi hän on väläytellyt kuljettajalle elintärkeitä taitoja pysyä tiellä ja tuoda auto maaliin. Jatkuva taitojen yli ajaminen ei olisi kovin kestävää kehitystä, joten viides sija rallista ei tässä kohtaa kehityskaarta ole lainkaan huonompi saavutus.

Takamoto Katsuta 7- (Toyota)

Uudessa-Seelannissa jatkui ajanjakso, jossa "Takan" suoritusvarmuus ja vauhti ovat mystisesti hukassa. Tarkemman analyysin luominen on vaikeaa, kun ei tiedä, mitä miehelle on tapahtunut. Jokin henkisen puolen juurisyy kaikelle kuitenkin löytyy, sillä tiiminä Toyota palasi samalle rautaiselle tasolle, jolla se on esiintynyt koko kauden. Siltä puolelta ratkaisu ei siis löydy.