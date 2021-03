Rakennusfirma uhkaili työntekijöitä 1 500 euron tekaistulla koronasakolla – Rakennusliiton lakimies tyrmää toiminnan, firma vaikenee

Ohjeistuksessa todettiin, että epidemia “leviää täysin hallitsemattomasti” ja “ensisijainen tavoite on, että viranomainen sulkisi työmaan”. Työntekijöitä käskettiin muun muassa pitämään maskia ja pesemään kätensä sosiaalitiloihin tullessa ja sieltä poistuttaessa.

Toimenpidelistauksen viimeisen kohdan luettuaan moni työntekijä on saattanut hieraista silmiään: Työnantaja uhkaa työntekijää 1500 euron sakolla, ellei aiemmissa kohdissa mainittuja maski- ja käsienpesusääntöjä noudateta.

"Ei voi olla näin"

Lehdo Groupin työmaaohjeistus on kantautunut myös rakennusalan työntekijöitä edustavan Rakennusliiton tietoon. Liiton vastaava lakimies Jyrki Ojanen tyrmää työnantajan kehittelemän sakkosepustuksen välittömästi.

– Ei voi olla näin. Työnantajan ja työntekijän välisen sopimussuhteen sisällä työnantajalla ei ole edellä kuvattua sakotusoikeutta. Yritykset voivat keskenään luoda erilaisia sopimusehtoja ja sopia mahdollisista sanktionomaisista järjestelyistä, mutta se on aivan toinen asia. Työnantaja ei voi sakottaa työntekijäänsä tällä tavoin, Ojanen sanoo MTV:lle.

Hän huomauttaa, että työturvallisuuslain nojalla työnjohdolla on velvollisuus valvoa, että työntekijät tekevät työtään sääntöjä noudattaen. Jos näin ei tapahdu, työntekijälle voidaan antaa huomautus tai varoitus.

Sääntöjen laiminlyönnin jatkuessa työnantajalla on äärimmäisessä tilanteessa oikeus irtisanoa työntekijä.

– Tämä on tilanne juridisesti pelkistettynä ja yksinkertaistettuna. Korona-aika on toki herättänyt paljon kysymyksiä myös erilaisista työmaakäytännöistä, mutta on itsestään selvää, ettei työnantaja voi omine lupineen kuitata työntekijän palkasta mitään sakkomaksua. Ei tätä asiaa koronatilanne muuta oikeudellisesti mitenkään, lakimies sanoo.