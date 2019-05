"Rakastuin Sampon huumorintajuun" – Vaikeasti liikuntarajoitteisen Sampo Luumin vaimo kuvailee miestään, jonka elämä on muuttumassa kohupäivityksen johdosta

Nyt Sampo Luumilla on edessään työhaastattelut. MTV Uutiset kävi tutustumassa perheen arkeen – perheen, jonka isän haave on viimein toteutumassa.

Some osoitti voimansa, kun Luumi sai useita työtarjouksia ja valinnanvaraa oli niin paljon, ettei hän pystynyt edes vastaamaan kaikkiin tarjouksiin.

Työpaikan saaminen on Luumille tärkeää.

– Haluan olla hyödyksi ja tässä on myös taloudellinen puoli, hän pohtii.

Vaikeasti liikuntarajoitteinen Luumi on löytänyt elämästään monia valonpilkahduksia, jotka auttavat häntä jaksamaan eteenpäin.

– Perhe on tärkein. Ja musiikki auttaa myös. Olen myös päässyt matkustelemaan aika paljon ympäri maailmaa, hän kertoo kiitollisena.

"Ei tässä oikeastaan edes mitään jaksamista ole"

Luumin perheeseen kuuluvat 5-vuotias tytär, Sävel, ja vaimo Saila Luumi. Sailalla on CP-vamma ja myös hän tarvitsee apuvälineitä liikkumiseen. Perheen kotona on vakituisesti avustaja yötä päivää.

– Ei tässä oikeastaan edes mitään ”jaksamista” ole. Emme edes ajattele sairautta päivittäin tai oikeastaan ollenkaan. Perhe ja yhdessäolo on hienoa, hän kertoo hymyillen.

– Sanoisin, että ”ups and downs”. Välillä on kivaa ja kaikkea hauskaa. Välillä on tylsää arkea ja suutumme kaikki, hän naurahtaa.