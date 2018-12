Vakavasti sairas Alexandra, 16, on odottanut ehkä viimeistä jouluaan koko vuoden – kotisairaala on valmiina, kun tytön omat voimat loppuvat

– Hän on aina rakastanut joulua, ihan pienestä tytöstä pitäen. Nuorempana hän piti tonttulakkia marraskuusta toukokuuhun, äiti Erja Gadd kertoo.

Ähtärissä asuvalla Alexandralla todettiin aivokasvain heinäkuussa 2016. Siitä saakka perheen elämä on edennyt vailla suunnitelmia – he ovat keskittyneet pieniin, yhteisiin hetkiin ja siihen, miltä juuri tällä hetkellä tuntuu.

– Juuri nyt meillä on käytössä uusi kipulääke, jolla toivottavasti saamme kipuja vähän paremmin kuriin.

Alexandra on käyttänyt kipuun vahvoja opioideja, nyt ennen joulua rinnalle otettiin jälleen uusi lääke.

Alexandran tarvitsemien kipulääkkeiden määrä on äidin mukaan vuodessa kasvanut huomattavasti.

– Jos määrä nousee liian korkeaksi, joudumme siirtymään morfiiniin. Ja se on viimeisiä kipulääkkeitä, joita enää otetaan käyttöön.

Musertava tieto

Kuolemaa käsitelty paljon

– Siitä tyttö lähti kuin lähtikin toipumaan. Leikkauksesta jäi epilepsia kaveriksi ja vasen puoli on jäänyt alun halvauksen takia heikommaksi, mutta kyllä me pärjäilemme, Erja kertoo.

Jälkikäteen äiti miettii, että ehkä Alexandran oireet olisi huomattu jo aiemmin, jos kyseessä olisi ollut perusterve, nuori tyttö. Axulla on kuitenkin taustallaan monenlaisia diagnooseja, kuten lyhytkasvuisuutta, hydrokefalus sekä harvinainen geenivirhe, joka on aiheuttanut kehitysvamman.

– Kuolemaa on käsitelty meidän perheessä paljon. Isän kuoleman takia nuoremmilla on ollut ajoittain suuri huoli siitä, kuoleeko myös Axu.

Erja löysi kuitenkin rinnalleen uuden ihmisen, joka otti roolinsa erityislapsiperheen isänä nopeasti. Rakkaus sinetöitiin viime kesänä, kun he menivät naimisiin.

"Olemme vähän pöhkö perhe"

Äiti kehuu tyttöään siitä, että kaikista vaikeuksista huolimatta Alexandra on sinnikäs ja positiivinen nuori nainen. Hän luottaa siihen, että hänestä pidetään huolta.

Erja iloitsee siitä, että perhe on teho-osastoaikojen ulkopuolella pystynyt elämään suhteellisen normaalia elämää sairaudesta huolimatta. Heillä ei ollut infektioeristystä, joten he pääsivät kaupoille ja tapahtumiin ja ihmisten ilmoille.

He asuivat hoitojakson ajan Syli ry:n asunnoissa Tampereella lähellä sairaalaa, muu perhe eli Ähtärissä.

"Tyttönelikolla", kuten äiti itseään ja kolmea tytärtään kutsuu, on hyvin vahva suhde. Sisaruksilla on keskenään omat juttunsa.

– Silloin kun Axu jaksaa, siskot kyllä hömpöttelevät hänen kanssaan. Me olemme vähän pöhkö perhe, huumori auttaa meitä jaksamaan, Erja nauraa.

Hyvistä hetkistä yökkäripäiviin

Alexandra on käynyt peruskoulun ja nyt hän osallistuu päivätoimintaan muutaman kerran viikossa, voinnista riippuen.

Ystäviä hänellä on paljon, ja sosiaalinen piiri on hänelle tärkeä. Kavereita löytyy monesta suunnasta ja suurimmalla osalla heistä ei ole erityistaustaa.

– Hänellä on ikään kuin oma faniklubinsa täällä. Axu ei juurikaan puhu, vaan käyttää kommunikoinnissa kuvia ja viittomia ystävienkin kanssa. Hän haluaa olla sosiaalinen ja kaikissa asioissa mukana.

– Emme me voi kuitenkaan miettiä edes huomista, vaan näemme joka päivä vasta aamulla sen, mitä kaikkea vointi sallii tehdä. Jos kello 10 Axu jaksaa lähteä kaupoille, me lähdemme. Iltapäivällä se ei ehkä enää onnistu.

Puhelin on helpottanut yhteydenpitoa kavereihin silloinkin, kun hän ei syystä tai toisesta pääse nuorten menoihin mukaan.

Se on perheen termi päivälle, jolloin voimia ei ole edes yöpaidan vaihtamiseen. Silloin Alexandra on nojatuolissa, katselee videoita, ehkä vähän piirtelee.

Ei enää sairaalahoitoon

Erja toimii tyttärensä omaishoitajana, mikä tarkoittaa työtä ympäri vuorokauden. Heille on rakennettu kotiin kotisairaala ja äiti on opetellut kaikki tarvittavat toimenpiteen tyttärensä hoitamiseksi kotona.

Alexandralla on elvytyskielto, eikä sairaalahoito ole enää vaihtoehto. Sairaalaan ei enää lähdetä, vaikka vointi olisi miten huono. Toisaalta sairastumisen hetkellä Alexandra saa hoitoa omassa kotona.

– Näin mahdollistamme Axun loppuelämän kotona. Se on Axulle tärkeintä, että saa olla kotona meidän kanssamme.

– Sanon aina, että Axun ja perheen ja kodin kanssa jaksan. Tämä on työtä, jota teen omalle lapselleni. Mutta ne paperityöt, joita tähän hommaan tarvitaan, meinaa välillä viedä kaikki voimat.

Rahaa käteen 336 euroa

Erja kertoo vääntävänsä tällä hetkellä Ähtärin kunnan kanssa siitä, onko perhe oikeutettu korkeampaan omaishoidon tukeen. Asia on parhaillaan käsittelyssä hallinto-oikeudessa.

– Elokuussa omaishoidontukeni laskettiin, sillä kunta katsoi, että Axun tilanne on niin hyvä. Saan kuussa käteen 336 euroa. Diagnoosit ovat edelleen kuitenkin ne samat: Axu on syöpäsairas, kasvain on olemassa eikä hän tule tästä koskaan paranemaan.