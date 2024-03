Pomon sanat saivat hakeutumaan tutkimuksiin – ALS vei Tuijan kyvyn puhua, syödä ja liikkua

Liikehermot tuhoutuvat vähitellen

Kyseessä on Terveyskirjaston mukaan selkäytimessä kulkevien liikehermojen sairaus, jossa lihaksia käskyttävät liikehermot tuhoutuvat vähitellen. Hiljalleen tahdonalainen lihaksisto surkastuu ja heikkenee. Tauti on etenevä, eikä siihen toistaiseksi ole parantavaa hoitoa.

Tuo koko perheen maailman muuttanut päivä on piirtynyt hyvin myös Tuijan aviomiehen, Jaro Uosukaisen , mieleen.

Luonnollisesti myös Tuijalle itselleen tuo päivä on piirtynyt ikuisesti mieleen.

Kommunikointi silmien avulla

– Ehkä vaikeinta on ollut myöntää, että ei pysty tekemään asioita, jotka olivat ihan tavallisia ja itsestään selviä ennen. Mutta kuitenkin niin kauan, kun pystyn olemaan yhteydessä muihin ja kommunikoimaan muiden kanssa, niin tässä on jotain järkeä, Tuija herkistyy.

"Kaikki on muuttunut, mutta mikää ei ole muuttunut"

Sairastuminen on vaikuttanut suuresti myös Tuijan lasten elämään. Nuorempi tytär Aino , 14, asuu vielä kotona, mutta vanhempi tytär Saaga , 17, on hiljattain muuttanut pois kotoa.

Muuttuneeseen tilanteeseen on sopeuduttu, kun vaihtoehtojakaan ei ole. Katkeruutta kellään perheenjäsenellä ei ole, mutta Aino myöntää ajatelleensa, että miksi juuri heidän perheelleen kävi näin. Tärkeintä kuitenkin on, että äiti on edelleen elämässä läsnä.