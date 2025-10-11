Yhdysvaltalaisnäyttelijä kuoli 52-vuotiaana.
Yhdysvaltalaisnäyttelijä Kimberly Hébert Gregory on kuollut 52-vuotiaana, kertoo muun muassa Hollywood reporter.
Gregory näytteli muun muassa sarjoissa, Vice Principals, Miehen puolikkaat sekä Rillit huurussa.
Gregoryn ex-aviomies vahvisti tähden kuoleman Instagramissaan. Näyttelijän kuolinsyytä ei ole kerrottu. Ex-mies kirjoitti pitkän tekstin entisen puolisonsa muistolle.
– Kiitos Kimberly jokaisesta yhteisestä luvusta. Tarinaasi ei märitellyt taistelu, vaan kauneus, jota kannoit mukanasi, ex-mies kirjoittaa.
Gregory näytteli lukuisissa tv-sarjoissa./All Over Press
Gregory tunnettiin rooliensa lisäksi myös ääninäyttelijänä monissa animaatioissa.