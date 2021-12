Antti Pennaselta suoraa tekstiä Brad Lambertin, 17, yllä pyörivästä hälinästä – "Ala-arvoista"

Lambertia on ehditty pitää yhtenä suomalaisen kiekkoilun suurlupauksena. Hurjimmissa arvioissa kaavailtiin, että 17-vuotias hyökkääjä olisi ensi kesän NHL-draftin ykkösvaraus.

Nämä arviot ovat vähentyneet, kun Lambert on ollut vaikeuksissa JYPin paidassa.

– Sitten hän tuli varapaikalta mukaan, kun ( Joakim ) Kemell loukkaantui. Hän istui ensimmäisen pelin katsomossa ja hyppäsi sitten mukaan. Hän pelasi sen jälkeen hyvin. Ehkä jopa parhaat pelit, mitä hän on mun silmien alla pelannut, Pennanen jatkaa.

– Hän on parantanut peliään Liigassa. Se oli se, mikä hänet toi mukaan, Pennanen myöntää.

Yksi väkevä ominaisuus

– Niin... kyllähän pelaajien pitää tottua hälinään, mutta samalla pitää muistaa se, että hän on 17-vuotias. Jos joku toimittaja sanoo häntä yhden tempun poniksi, niin onhan se ihan ala-arvoista. On kohteena sitten 17-vuotias kaveri tai ihan kuka tahansa. En mäkään sano toimittajaa yhden tempun poniksi. Joku roti pitää asioissa olla, Pennanen sanoo suoraan.

– Nuoret pelaajat ovat ansainneet otteillaan aseman, jossa heistä puhutaan. Mutta sitä kaipaa, että heistä puhutaan kunnioittaen. Ihan yleisesti kaikista puhuttaessa. Ja ennen kaikkea, kun kyseessä on alaikäinen pelaaja.

Nuorten MM-kisoihin lähdettäessä Lambertin rooli on vielä täysi arvoitus. Mutta mikäli hän nappaa paikan pelaavasta kokoonpanosta, on hänessä yksi iso tekijä, josta voi olla Nuorille Leijonille vielä paljon hyötyä.

– Hänellä on ominaisuus, mitä tarvitsemme kisoissa. Hän on peloton. Häntä ei kylmää isot puitteet. Hän voi taikoa kaneja hatusta ja tehdä jotain, millä voitamme pelejä. Häntä ei haittaa se, että siellä on 20 000 katsojaa lehtereillä – päinvastoin. Hän vain innostuu enemmän, Pennanen miettii.