SaiPa riepotteli Turun Palloseuraa vieraissa 6–1 jääkiekon SM-liigan pyhäinpäivän kierroksella.

Lappeenrantalainen vierasjoukkue SaiPa karkasi heti avauserässä TPS:ää vastaan 3–0-johtoon mättämällä maaleja kovalla tehokkuudella.

Ensin verkkoa heilutti reilun viiden minuutin kohdalla repaleista TPS-viisikkoa vastaan Juuso Heikkilä.

1:07 TPS-viisikko hajallaan – SaiPan Juuso Heikkilä kurittaa avopaikasta.

Sen jälkeen iski Miikka Salomäki – kahdesti. Ensimmäisen nyyteistään hän naulasi ylivoimalla, ja seuraavaksi hyökkääjä osui siirretyn rangaistuksen aikana. Näet ensimmäisen Salomäen maaleista alta ja toisen ylälaidan videolta.

