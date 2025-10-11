Jääkiekon SM-liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt TPS:n puolustajan Ruben Rafkinin väliaikaiseen pelikieltoon. Eilisessä KalPa–TPS-ottelussa Rafkin sai ulosajon taklattuaan polvella KalPan Konsta Kapasta.

TPS:n leirissä oltiin tuoreeltaan vahvasti eri mieltä tuomiosta, joka annettiin videotarkastuksen jälkeen.

Ottelu oli Rafkinille ensimmäinen sen jälkeen, kun hän oli kärsinyt aiemman pelikieltonsa. Puolustaja sai jälkikäteen yhden ottelun pelikiellon lokakuun alussa pelatusta Jukurit-ottelusta, jossa hän huitaisi vastustajaa päähän.

Rafkinilla on oikeus tulla kuulluksi ennen kuin kurinpitodelegaatio ratkaisee asian.

TPS vierailee tänään Jyväskylässä JYPin vieraana. Ottelu käynnistyy kello 17.