Jääkiekon SM-liigan tilannehuone asetti perjantain kierrokselta kaksi tapausta kurinpidon pöydälle.
TPS-hyökkääjä Lukas Wernblom sai Jukurit-ottelun avauserässä ulosajon päähän kohdistuneesta taklauksesta. Ruotsalaishyökkääjä osui Jukurien sensaatiopuolustajaa Juuso Arolaa kupoliin. Tilanne tutkitaan pelikiellon varalta kurinpidossa.
3:33Lukas Wernblom sai ison rangaistuksen tästä taklauksesta.
Myös KalPan Jaakko Lantta joutuu tarkasteluun.