TPS-pakki Ruben Rafkinille tuomittiin suihkukomennus perjantai-iltana Kuopiossa.
Rafkin taklasi KalPan Konsta Kapasta siniviivan tuntumassa. Tilanne tarkisteltiin videolta, jonka päätteeksi Rafkin ohjattiin suihkun puolelle polvitaklauksesta.
KalPan kotiyleisö kävi tilanteesta todella kuumana. Myös TPS-päävalmentaja Toni Söderholm ja Rafkin itse penäsivät vastauksia ottelun tuomaristolta sen jälkeen, kun tilanteesta oli tuomittu ulosajo.
Rafkin palasi täksi kaudeksi TPS:ään. Hän edusti viime sesongilla Tapparaa ja SHL:n Örebrota.
Katso Rafkinin taklaus pääkuvan videolta.