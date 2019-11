Räjähdysiskut ravisuttavat länsinaapuria – poliisin mukaan määrät kasvaneet rajusti, syyksi epäillään ulkopuolisuutta: "Ruotsi on epäonnistunut"

Hän lisäsi, että vakavien väkivaltarikosten torjunta on erittäin monimutkainen haaste Ruotsin poliisille.

– Me kaikki työskentelemme sen eteen, että räjähdykset ja vakava rikollisuus saataisiin pysäytettyä.

Poliisin mukaan räjähdysten määrä Ruotsissa on kasvanut kuluvan vuoden aikana. Tänä vuonna on jo tapahtunut useampi räjähdys kuin viime vuonna yhteensä.

Tilaisuudessa kerrottiin myös, että räjähdyksistä on tullut jatkuvasti vaarallisempia ja niitä tapahtuu useammassa paikassa.

– Se, minkä näimme alkavan suurista kaupungeista, on nyt tapahtunut myös Linköpingissä, Värnamossa ja Örebrossa. Tämä on kehityssuunta, joka ei ole mitenkään hyväksyttävissä, sanoi Mats Löfving poliisista.

Syynä ulkopuolisuus?



Yhteistyötä tehdään niin kansainvälisesti kuin kotimaassa 11 eri viranomaistahon kanssa. Thornbergin mukaan on tärkeää, että myös muut yhteiskunnan toimijat osallistuvat vakavan väkivallan torjumiseen.

– Se (syy) on ulkopuolisuus Ruotsissa. Mielipiteeni on, että Ruotsi on epäonnistunut, Thornberg sanoo.