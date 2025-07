Ruotsi kaavailee reserviin kuuluvien upseerien ikärajan nostamista 70 vuoteen

Ruotsissa kaavaillaan reserviin kuuluvien upseerien ikärajan merkittävää nostamista.

Ehdotus reserviin kuuluvien upseerien ikärajan nostosta 47 vuodesta 70 vuoteen sisältyy kenraalimajuri Roland Ekenbergin selvitykseen Ruotsin puolustusvoimien kehittämisestä.

Ekenbergin mukaan Ruotsin asevoimien kasvanut upseerien tarve on peruste ikärajan korottamiselle.

– Olemme tilanteessa, jossa toimiin täytyy todennäköisesti tarttua nopeasti, Ekenberg sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ekenberg ehdottaa myös, että asevelvollisten päivärahaa nostetaan lähes kaksinkertaiseksi, 146 kruunusta (13 eurosta) 288 kruunuun (25,6 euroon).

Päiväraha on pysynyt samana jo vuodesta 2017, joten sen reaaliarvo on laskenut selvästi. Suomessa päiväraha on nykyisin porrastettu 6,10 eurosta 14,15 euroon.

