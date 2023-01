Poliisi julisti Tukholmaan poikkeustilan väkivaltaisuuksien vuoksi, uusin surma perjantai-iltana – "Paljon konflikteja usean eri rikollisverkoston välillä"

Poikkeustilan taustalla on väkivallan kierre Tukholmassa, joka on perujaan useammasta yhtäaikaisesta konfliktista. Tukholmassa on nähty räjähdyksiä ja ammuskeluja.

STT kertoo, että Ruotsissa Tukholman alueella on tapahtunut kuukauden sisällä jo yli 20 väkivallantekoa, ja poliisi tutkii parhaillaan, kytkeytyvätkö tapaukset toisiinsa.

Tuorein veriteko tapahtui perjantai-iltana, kun mies sai surmansa ampumisessa Solnassa. Tapausta tutkitaan murhana.

Poliisi vahvistaa resurssejaan vastatakseen väkivaltaan Tukholman alueella viimeisen neljän viikon aikana.

Poliisijohtaja Hanna Paradisin mukaan tilanne on monimutkainen.

– Yleisesti ottaen voisi sanoa, että meillä on hyvin paljon konflikteja usean eri rikollisverkoston välillä, joista osa on erityisen näkyviä juuri nyt. Näemme, että verkostojen sisällä on tapahtunut muutoksia. Aiemmin jotkut olivat paikallisesti ankkuroituneita, tämä on muuttunut. Verkostot toimivat nykyään alueellisesti, aluerajojen yli, kansallisesti sekä kansainvälisesti.

Kaikkiaan 23 ihmistä on otettu kiinni ja kahdeksan on vangittu. Lisäksi poliisi on takavarikoinut kahdeksan käsiasetta, kolme automaattikivääriä, 16 sytytintä yksi käsikranaatti ja 1,8 kiloa dynamiittia.

Paradisin mukaan voimasuhteiden muutos voi liittyä poliisin viimeaikaisiin kiinniottoihin. Poliisin intensiivinen työ rikollisuuden kitkemiseksi on johtanut monien verkostojen johtohenkilöiden pidätyksiin.

Puolet epäillyistä on nyt alle 18-vuotiaita. Sekä uhrit että tekijät ovat nuorentuneet.

– Huolestuttava suuntaus on, että monet rikoksiin syyllistyvät nuoret pakotetaan tai uhkaillaan tekemään rikoksia. Jos he eivät suostu, he ovat vaarassa menettää oman henkensä.