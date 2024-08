Nuori heitti pullopommin kohti jalkapalloa pelaavia kaveruksia

Pullopommi räjähti, minkä seurauksena se vaurioitti yhden nuoren silmiä. Hänen saamansa silmävamma vaati välitöntä sairaalahoitoa. On epävarmaa, jääkö nuorelle loppujen lopuksi pysyviä silmävaurioita.

– Esitutkinnassa on käynyt ilmi, että pullopommin on valmistanut yksi kolmesta paikalle saapuneesta nuoresta. Heittäjä puolestaan on toinen tähän kolmikkoon kuulunut nuori. Sekä rikoksesta epäillyt että uhri ovat alle 15-vuotiaita, kertoo komisario Hannu Väänänen.