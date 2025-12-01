Antonelli ajautui ulos radalta kilpailun toiseksi viimeisellä kierroksella, mikä tarjosi Norrisille sauman nousta pykälän ylemmäs ja napata kuljettajien MM-tittelitaistelun kannalta kaksi tärkeää lisäpistettä. Red Bullilla ei oltu täysin vakuuttuneita, että teko olisi ollut tahaton.

Tapahtuneen taustalla olisi se, että Mercedes haluaa varmistaa, että Mercedeksen moottorilla varustettu auto voittaisi kuljettajien MM-tittelin. McLarenilla ja Norrisilla löytyy sellainen, mutta Verstappenilla taas ei. Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff ei pitänyt kuulemastaan. Hän kertoi the-race.com -sivuston mukaan keskustelleensa Lambiasen kanssa.

– Olen ärsyyntynyt lopun virheestä, olen ärsyyntynyt muista virheistä ja sitten tällaisen hölynpölyn kuuleminen räjäyttää tajuntani. Puhuin GP:n (Lambiase) kanssa, hän oli selvästikin tunnekohun vallassa siinä hetkessä, sanoin hänelle, että hän (Antonelli) ajoi vain ulos. Kaikki on selvää GP:n kanssa. Hän sanoi, ettei nähnyt tilannetta, miksi me tekisimme näin? Wolff totesi.