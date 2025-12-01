Formula ykkösten kauden toiseksi viimeinen kilpailu tarjosi loppuhetkien draamaa, kun MM-sarjan kärkinimi McLarenin Lando Norris pääsi viime hetkillä ohi Mercedeksen Kimi Antonellista. Red Bullin leiristä kuultiin vihjailua, että tapahtunut olisi ollut tarkoituksellista.
Antonelli ajautui ulos radalta kilpailun toiseksi viimeisellä kierroksella, mikä tarjosi Norrisille sauman nousta pykälän ylemmäs ja napata kuljettajien MM-tittelitaistelun kannalta kaksi tärkeää lisäpistettä. Red Bullilla ei oltu täysin vakuuttuneita, että teko olisi ollut tahaton.
– En tiedä, mitä Antonellille tapahtui, Max, näyttää siltä, kun hän olisi siirtynyt sivuun ja antanut Norrisin mennä ohi, kisainsinööri Gianpiero Lambiase totesi mestaruudesta taistelevalle Red Bullin Max Verstappenille kisan aikana.
Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko puolestaan kuvaili Sky Germanyn haastattelussa, että Antonelli olisi vain antanut Norrisin mennä vilkuttaen ohi, ja että tilanne oli liian itsestäänselvä.