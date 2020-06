Raisa Räisäsen pikkusisko kertoo uutuuskirjassa, mitä hän uskoo siskolleen käyneen: “Olisi helpompaa tietää, että hänet raiskattiin ja tapettiin”

16-vuotiaana Tampereen yössä kadonneen Raisa Räisäsen kohtalo on yksi Suomen rikoshistorian suurimmista mysteereistä.

Kadonneiden suomalaisten tapauksista koostetussa Tiina Saaren ja Maiju Majamaan uutuuskirjassa Ei jälkeäkään ((Into Kustannus 2020) Räisäsen pikkusisko Emilia esittää omat epäilyksensä siskon kohtalosta.

– Ehkä Raisa on kuollut vahingossa ja tekijä on onnistunut hävittämään hänen ruumiinsa? Näsijärvi on iso.