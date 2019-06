Raimolla todettiin keskivaikea uniapnea, mutta kovasta yrityksestä huolimatta hän ei tottunut unimaskiin: "En oppinut sietämään niitä haittoja"

Yksi uniapneaan vaikuttava tekijä on ylipaino, ja Lauttalammi sanookin painaneensa diagnoosin aikaan noin 105–110 kiloa. Miehen mukaan uniapnean oireita on esiintynyt myös muualla hänen suvussaan.

Säätöä laitteiden kanssa

Alkuun terveyslaitokselta sai yöllä pidettävän nenämaskin, jota käyttäessä suuta on opittava pitämään kiinni.

– Ensi alkuun kun sen ehtoolla pistää kasvoille, paine ja laitteen ääni on pieni, ja siihen nukahtaa helposti. Sitten kun tulee hengityskatkoksia, laitteen paine alkaa nousemaan, ja se pyrkii pitämään hengitystiet auki paineella. Silloin laite alkaa kohisemaan huomattavan voimakkaasti.

"En oppinut sietämään haittoja"

Lauttalammi päätti syksyllä kiinnittää huomiota ruokavalioonsa ja liikkumiseensa. Hän sai laihdutettua arvionsa mukaan kymmenisen kiloa, mikä on hänen mielestään parantanut hänen tilannettaan uniapnean suhteen.

Hankki älykellon

Uniapnean valvontaan Lauttalammi hankki itse älykellon, joka on yhteydessä tablettitietokoneessa olevaan sovellukseen. Niiden avulla hän on seurannut unensa laatua. Toisinaan yöt menevät normaalisti, toisinaan taas syvän unen jaksot ovat lyhyempiä ja uni katkonaisempaa.

– Ei voi sanoa, ettei huolta olisi. Jos on pidemmän aikaa ollut katkonaista yöunta, niin se lisää huolta. En silti pidä sitä itselleni riskinä tällä hetkellä. Minulla on sellainen käsitys, että tämä ei tapa tervettä ihmistä tuosta vain, Lauttalammi toteaa.

Miljoonia uniapnean tarkkailuun

Myös uniapnean seuraamiseen tarkoitettua teknologiaa kehittävä oululainen Nukute-yritys sai taannoin miljoonatuen EU:lta tuotteidensa jalostamiseen. Firman tuote on uniapneaa sairastavan hengitystä seuraava, mittaussensoreilla varustettu kaulapanta.

Laitteen avulla säästöjä

Firman perustajan Tuukka Visurin mukaan hyvää käyttökokemuspalautetta kerännyt tuote on nyt valmis ja yritys on lähdössä "Euroopan-kiertueelle" esittelemään sitä eurooppalaisille unieapnealääkäreille.

– Mitä tulee unieapneakehitykseen, niin eihän kehitystä ole juurikaan ollut 30 vuoteen. Nyt sitten on lyhyellä tähtäimellä tullut erilaisia sovelluksia aika paljonkin markkinoille, Visuri sanoo.

– Painelaitteethan ovat toimineet vuosia aika samalla periaatteella. On tullut eri valmistajia, mutta ne maksavat edelleen varmaan liki tonnin. Sitten päällä on vielä kotona oleva etävalvonta, joka lähettää SIM-kortilla tietoja sairaalaan. Tämä on kunnille aika kallis systeemi, Lauttalammi pohtii.