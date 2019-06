Suomalaislääkäri näkee uniapneassa tikittävän aikapommin – pahimmillaan ihmisen hengitys katkeaa sata kertaa tunnissa: "He paukuttelevat henkseleitä ja luulevat olevansa hyviä nukkujia"

– Isoin haaste on se, että tuolla ne potilaat kulkevat kaupungilla eikä heillä ole hajuakaan, että heillä on uniapnea. He paukuttelevat paksuja henkseleitä, luulevat aika pitkälle, että ovat hyviä nukkujia.

Näin kertoo yli 15 vuotta ihmisten nukkumista tutkinut unilääkäri Henri Tuomilehto.



Hänen mukaansa harva ihminen ymmärtää, että päivittäinen väsymys voikin johtua unihäiriöstä, joka vie kaiken tehon pois päivittäisestä jaksamisesta.



– Osa luulee aika pitkälle, että he ovat vain hyviä nukkujia. Voivat nukahtaa joka paikkaan, autoon, bussiin, junaan, minne vaan. Totuus on se, että unen laatu on niin huono, että he ovat kroonisessa univajeessa koko ajan.



Taakkana liian vanha tutkimustieto

Lääkieteellinen aikakausikirja Duodecim nosti uudessa artikkelissaan esille, että uniapnean esiintyvyys aikuisväestössä voisi olla jopa 9-24 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jonkinasteisesta uniapneasta voisi kärsiä jopa lähes neljäsosa aikuisista.

"Maailmalla on käytetty pitkät ajat esiintyvyyden lukuna miehillä neljää prosenttia ja naisilla kahta prosenttia. Prosentit ovat aivan eri tänä päivänä."



Tuomilehto allekirjoittaa lukujen kasvun. Hänen mukaansa suurin osa uniapnean nykytietoudesta perustuu vuoden 1991 amerikkalaistutkimukseen, joka alkaa olemaan auttamatta liian vanhaa tietoa.

– Maailmalla on käytetty pitkät ajat esiintyvyyden lukuna miehillä neljää prosenttia ja naisilla kahta prosenttia. Prosentit on aivan eri tänä päivänä. Minua sapettaa, että edelleenkin tänä päivänä monet asiantuntijat ja lääkärit tuovat noita vanhoja lukuja esille.



Uniapnean voi puhkaista ylipaino tai tietty kasvojen rakenne

Uniapnean puhkeamisen yksi suurimmista aiheuttajista tiedetään olevan ylipaino.

Tuomilehto teki oman tutkimuksensa ylipainon ja uniapnean parissa. Hänen käsialaansa on maailman ensimmäinen tutkimus, jossa ylipainolla todettiin olevan iso yhteys unihäiriöihin.

– Tutkimuksessani todettiin niinkin yksinkertainen juttu, että kun ihminen pudottaa painoa, niin uniapnea paranee. Jos potilaalla on lievä, ylipainosta johtuva uniapnea, niin viiden prosentin painonpudotus ennaltaehkäisee sen, että uniapnea koskaan pahenisi.

"Hoikat ihmiset ovat niitä, jotka menevät lääkäreiltä monesti läpi sormien. Ei tule mieleenkään, että tässä onkin kyse uniapneasta."



Aitiopaikalla seurannut kehitystä

Kun Tuomilehto teki tutkimusta aiheesta 2000-luvun alussa, oli hänellä sellainen olo, että hän oli aivan väärässä paikassa väärään aikaan.

Harva otti silloin hyvän yöunen terveysvaikutuksia tosissaan.

– Minä olen ollut aitiopaikalla seuraamassa tätä kehitystä. Totuus on se, että kiinnostus tulee ongelmien kautta. Ihmisillä menee huonosti ja väsymyksestä on tullut ikään kuin normi, mikä on tosi huolestuttavaa.



Kolmasosa uniapneasta kärsivistä ovat kuitenkin hoikkia ihmisiä, joilla häiriö johtuu rakenteellisesta viasta. Puhkeamiseen voi olla syynä liian ahdas nielu tai esimerkiksi leuan muoto.

– Sellainen pieni, vähän taaksepäin kääntynyt alaleuka voi olla altistava tekijä. Naisilla on yleisesti ottaen vähän pienempi alaleuka kuin miehillä. Niinpä heillä uniapnea liittyy yleisemmin kasvojen rakenteisiin kuin ylipainoon. Hoikat ihmiset ovat niitä, jotka menevät lääkäreiltä monesti läpi sormien. Ei tule mieleenkään, että tässä onkin kyse uniapneasta.

Ihminen voi havahtua hengityskatkokseen jopa sata kertaa tunnissa



Uniapnea on hengityshäiriö, jossa hengitys estyy unen aikana kokonaan tai osittain. Ihminen havahtuu nukkuessa hengityskatkoihin ja sitä kautta uni pirstoutuu. Hengituskatkot altistavat veren happipitoisuuden laskulle, joka estää hapen pääsyä aivoihin.

"Olen nähnyt paljon potilaita, joilla on nukkuessa kovemmat syke- ja verenpainetasot kuin hereillä. Se on aivan paradoksaalinen tilanne."



Tuomilehdon mukaan vaikeassa uniapneassa ihminen voi havahtua hengityskatkoihin jopa sata kertaa tunnissa. Sen tiedetään tekevän äärimmäisen pahaa tuhoa niin aivoille kuin sydämelle.

– Aina kun happipitoisuus laskee, sydän aktivoituu. Syke kiihtyy, verenpaineet nousevat ja sympaattinen hermosto lähtee päälle. Olen nähnyt paljon potilaita, joilla on nukkuessa kovemmat syke- ja verenpainetasot kuin hereillä. Se on aivan paradoksaalinen tilanne.

Tällaisen myllyn läpikäyminen joka yö onkin hänen mukaansa katastrofaalista terveydelle. Tuomilehto kuvailee uniapnean olevan todellinen kansantauti.

– Uniapnea on nykytietämyksen mukaan yksi suurimmasta sydän- ja verisuonitautien riskitekijöistä. Julkinen terveydenhuolto tukehtuu tällä hetkellä uniapneapotilaiden lähetteisiin. Hoitojonot venyvät, tutkimuksiin pääsy venyy. Ihmisten hoitoonpääsy pitenee koko ajan, tästä ei hyvä seuraa.

"Hoitojonot venyvät, tutkimuksiin pääsy venyy. Ihmisten hoitoonpääsy pitenee koko ajan, tästä ei hyvä seuraa."



Hyvin hoidettavissa oleva sairaus

Uniapnea on kuitenkin tällä hetkellä hyvin hoidettavissa oleva sairaus.

"Eihän ne maailman miellyttävimpiä ole mutta tuskin meistä kukaan niin masokistinen on, että haluaisi itselleen nukkuessa niin paljon hallaa tehdä."



Pahemmassa uniapneassa tunnetuin hoitomuoto on ylipainehengityshoito, jossa kasvoille asetetaan hengityksen tukkeutumista estävä CPAP-nenämaski. Lievemmissä tapauksissa hoitomuotona voidaan käyttää hammaskiskoja, joka siirtää nukkuessa alaleukaa eteenpäin ja aktivoi nielun lihaksistoa niin, että kieli ja pehmeä suulaki eivät tuki hengitysteitä.

Tuomilehdon mukaan laitteet ovat kokeneet viime vuosina isoja uudistuksia ja potilaiden hoitomyöntyvyys on kokenut parannusta.



– Eihän ne maailman miellyttävimpiä ole mutta tuskin meistä kukaan niin masokistinen on, että haluaisi itselleen nukkuessa niin paljon hallaa tehdä.

Unilääkärin mukaan kaikki lähtee siitä, että lääkäri osaa motivoida potilaan oikein ja pystyy kertomaan, miksi häiriön hoitaminen on tärkeää.