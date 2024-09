Raimo Helminen on saanut SaiPan ilmiömäiseen lentoon – huippuvireen taustalla yksinkertainen syy: "Näyttää aika hyvältä"

Viime kaudella sarjajumboksi jäänyt SaiPa on ollut yksi alkukauden piristysruiskeista. SaiPa löytyy tällä hetkellä sarjataulukon sijalta kaksi, vaikkakin se on pelannut eniten otteluita.

– On ollut hyvä startti. Tuntuu, että päästään koko ajan enemmän ja enemmän peliin kiinni. Raipe on laittanut meidät töihin. Pelaamme sitä pelityyliä, mitä hän haluaa. Treenaamme kovaa ja ollaan todella aktiivinen ja luisteleva jengi tuolla. Sitä kautta ollaan saatu vastustajat välillä aika ahtaalle ja kaivettua pisteitäkin. On ollut positiivinen alku meille ja tästä tarkoituksemme on parantaa koko ajan, Petman kommentoi.