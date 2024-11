Irtisanottu Valtion koulukotien johtaja pettyi: Harkitsen valittamista

– Ja epäilyt ja vihjailut taloudellisista epäselvyyksistä, niin kyllä niihin on löydettävät juridiset perusteet, että epäilyksillä on pohjaa, että sellaisia on. En näe, että tässä on mitään sellaista, joka olisi voinut näin järeisiin toimenpiteisiin johtaa.