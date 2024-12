Limingan koulukodissa vakavia ongelmia – suuri osa henkilökunnasta lähtenyt

Koulukodista on irtisanoutunut vuoden aikana merkittävä määrä henkilökuntaa.

Limingan koulukodissa on käynnissä pian valmistuva selvitystyö, jonka tavoitteena on saada käsitys koulukodin työilmapiiristä ja työntekijöiden jaksamisesta. Liminka on myös aluehallintoviraston syynissä.

Lisäksi selvityksessä pyritään saamaan käsitys siitä, miten lasten hoito ja koulunkäynti sujuu ja kerätä palautetta koulukodin johtamisesta.

– Henkilöstöristiriidat aiheuttavat kuormitusta ainakin osalle henkilöstöä, toteaa valtio koulukotien viransijaisuutta tekevä johtaja Kaisa Tammi MTV Uutisille.

Yhden asuinyksikön tiimistä tänä vuonna vaihtunut lähes kaikki työntekijät

Limingan koulukodista on viimeisen vuoden aikana irtisanoutunut tai lähtenyt pitkille virkavapaille merkittävä määrä henkilökuntaa. Selvityksessä kuullaan myös lähteneitä työntekijöitä.

– Viimeksi tarkistaessani tällaisia lähtijöitä oli ollut kahdeksan.

Yhden asuinyksikön tiimistä on tänä vuonna vaihtunut lähes kaikki työntekijät.

– Limingan koulukoti on myös onnistunut rekrytoimaan uutta henkilöstöä runsaasti kuluvan vuoden aikana.

Tammi kertoo, että Limingan koulukodin henkilöstövaihtuvuus on yksi merkki siitä, että jokin tai jotkin asiat eivät ole hyvällä tolalla henkilöstön kannalta.

– Juuri tästä syystä hankin selvittäjähenkilön selvittämään ja arvioimaan tilannetta.

– Kyse on jo lähtökohtaisesti poikkeuksellisen raskaasta työstä ja työympäristöstä, mutta on pakko selvittää asiaa perusteellisemmin, koska henkilöstön tyytymättömyyttä ilmenee niin monilla tavoilla.

Valtio joutui maksamaan korvauksia syrjinnästä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on selvittänyt Limingan koulukodin henkilöstöön liittyviä kysymyksiä viime vuosina useampaan kertaan. Tammen mukaan aluehallintovirastolta tuli tarkastuskertomus koskien tapahtumia viime vuodelta ja osin tämän vuoden alusta.

Lisäksi Limingan koulukoti sai myös toukokuun lopussa Oulun käräjäoikeuden päätöksen, jossa valtio määrättiin maksamaan 30 000 euroa hyvitystä syrjinnästä Limingan koulukodin virkahenkilölle, Tammi kertoo.

Häirintä, epäasiallinen käytös ja syrjintä esiintyy näissä kaikissa asiakirjoissa.

– Tultuani sijaiseksi vuoden 2024 alusta, alkoi näitä asioita Limingan koulukotia koskien tulla tietooni. Olen pyrkinyt selvittämään asioita lukuisien keskustelujen kautta. Kaiken tietooni tulleen perusteella hankin ulkopuolisen selvittäjän tarkastelemaan Limingan koulukodin olosuhteita.

Selvitys valmistuu pian

Selvitystyö valmistuu lähipäivinä.

– Tämän jälkeen päätämme jatkotoimista. Limingan koulukodissa tehdään varsin vaativaa työtä vaikeasti käyttäytyvien lasten kanssa. Henkilöstössä on sekä tyytyväisyyttä, mutta myös tyytymättömyyttä työn teon tapoihin ja työyhteisöön ylipäätään.

Limingan koulukodissa on tällä hetkellä 24 paikkaa, joista käytössä on 20. Yksi asuinyksikkö on kiinni, koska koulukoti ei ole onnistunut rekrytoimaan riittävästi pätevää henkilökuntaa.

– Limingan koulukotiin olisi tarjolla enemmän lapsia kuin mitä nykyiset 20 käytössä olevaa paikkaa vetävät. Uuden rakennuksen valmistuttua Limingan koulukodin kokonaispaikkaluku nousee 28:aan.

15 miljoonan euron rakennushanke

Limingan koulukodissa rakennetaan uutta päärakennusta, jonne sijoittuu hallinto, koulu, laitoskeittiö ja ruokala ja kaksi asuinyksikköä. Lisäksi tiloihin tulee lasten käyttöön liikuntasali, kuntosali ja musiikkitila. Rakennushankkeesta ia -investoinnista vastaa Senaatti kiinteistöt.

– Kyseisen rakennushankkeen kustannusarvio on liki 15 miljoonaa euroa ja Senaatti kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Juha Keräsen mukaan hanke pysyy tuossa hinta-arviossa. Rakennus valmistuu elokuussa 2025 ja sinne on tarkoitus siirtää toiminnot syyskuussa 2025.

Valmistuvan uuden rakennuksen hankkeeseen liittyy myös ulkoilupihoja, joista yksi on suunniteltu padel-kentäksi.

Valtion koulukodit ovat vaativan sijaishuollon ja vaativan erityisen tuen perusopetuksen valtakunnallisia palveluntuottajia.

Valtion koulukodit toimivat viidessä eri toimipisteessä: Lagmansgården (Pedersöre), Limingan koulutuskeskus (Liminka), Sairila (Mikkeli), Sippola (Kouvola) ja Vuorela (Vihti).

