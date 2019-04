Raakel Lignellin kolumni: Kerro mitä musiikkia kuuntelet, kerron ikäsi – suomalaisille kaikkein aikojen tärkein artisti on Eppu Normaali

Tutkimustuloksen mukaan valtavirtaa Suomessa on Eppu Normaalin kuunteleminen autoradiosta, mutta niskaan hönkii keski-ikäinen suomiräppiä puhelimellaan Spotifysta kuunteleva kuntoilija.

CD-kausi elää yhä autoissa

Auto on vankka musiikinkuuntelun väline, 90 prosenttia kuuntelee ajaessaan tai matkustaessaan autossa. Radio jyrää ylivoimaisena välineenä, mutta auto on myös cd:n turvasatama.

Suosituin päivittäinen musiikin lähde on muutoinkin edelleen radio, jopa 80 prosenttia vastaajista suosii sitä. Youtuben ja streamauspalveluiden kautta kuunnellaan musiikkia reilu 30 prosenttia ja cd-levyiltä edelleen 25 prosenttia.

Mitä musiikkia kuuntelemme?



Musiikin valinnan perusteen painopiste on siirtynyt artistista hyvään biisiin. Mitä nuorempi kuuntelija, sen selkeämpi suuntaus on. Hyvän albumin merkitys on häipynyt taka-alalle, soittolistat kiinnostavat vielä vähemmän.