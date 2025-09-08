Urheilu
MM-Ralli-sivujen kansikuva
MM-Ralli
Etusivu
Aikataulu ja tulokset
MM-pisteet
Valmistajien MM-pisteet

Kalle Rovanperä taas yhtä hymyä? MM-rallissa todellinen erikoisveto

4:23img Chilen MM-rallin ennakko: Renkaat kovilla Etelä-Amerikan soralla.
Julkaistu 08.09.2025 06:30

MTV URHEILU

MM-rallin kausi 2025 jatkuu yhdennellätoista osakilpailulla, Chilen MM-rallilla 11.–14. syyskuuta. Tästä jutusta löydät soralla ajettavan rallin ohjelman, aikataulut ja tv-lähetysajat.

MM-taisto Elfyn Evansin, Kalle Rovanperän, Sebastien Ogierin ja Ott Tänakin välillä kiristyy entisestään Chilessä. Nelikko on nyt 18 pisteen sisällä toisistaan, kun kautta on jäljellä neljä kisaa. 

Kalle Rovanperä juhli voittoa Chilessä vuosi sitten.Kalle Rovanperä juhli voittoa Chilessä vuosi sitten.Toyota GAZOO Racing

Chilessä nähdään myös todellinen erikoisuus, sillä kilpailu ajetaan täysin identtisellä reitillä viime vuoteen verrattuna. Edellisen kerran näin on tapahtunut Katalonian MM-rallissa 15 vuotta sitten.

Lue myös: Tyly viesti Kalle Rovanperälle – Sebastien Ogierilta suorastaan pöyhkeä julistus

MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko kuitenkin huomauttaa, että Chile on vielä melko uusi kisa kaikille, sillä se ajetaan nyt neljännen kerran MM-tasolla. 

– Ei se mene ihan ulkomuistihommiksi kaikilla. Helpottaa kuitenkin kuskien urakkaa aika lailla, sillä vanhoilla nuoteilla pystytään menemään ja käyttämään vanhoja videoita jo etukäteisanalyysissä. Paperit ovat jo aika valmiit, kun lähdetään nuotitukseen, Tahko kommentoi. 

Rovanperä voitti Chilessä vuosi sitten. Kauden 11. osakilpailulla on mittaa 306,76 erikoiskoekilometriä.

Chilen MM-rallin ohjelma 2025:

Torstai 11.9.

15.01Testirikoiskoe, Conuco (6,79 km)

Perjantai 12.9.

14.15EK1 Pulperia 1 (19,72 km)
15.10EK2 Rere 1 (13,34 km)
16.01EK3 San Rosendo 1 (23,32 km)
18.56Huolto A, MDS Hotel 40 min)
20.41EK4 Pulperia 2 (19,72 km)
21.36EK5 Rere 2 (13,34 km)
22.27EK6 San Rosendo 2 (23,32 km)

Lauantai 13.9.

00.52Huolto B, MDS Hotel (45 min)
15.07EK7 Pelun 1 (15,65 km)
16.01EK8 Lota 1 (25,64 km)
17.05EK9 Maria las Cruces 1 (28,31 km)
19.25Huolto C, MDS Hotel Talcahuano (30 min)
21.07EK10 Pelun 2 (15,65 km)
22.01EK11 Lota 2 (25,64 km)
23.05EK12 Maria las Cruces 2 (28,31 km)

Sunnuntai 14.9.

01.10Huolto D, MDS Hotel (45 min)
14.23EK13 Laraquete 1 (18,62 km)
15.35EK14 Bio Bio 1 (8,78 km)
16.35EK15 Laraquete 2 (18,62 km)
19.15EK16 Bio Bio 2, Power Stage (8,78 km)

Chilen MM-rallin lähetykset MTV:llä:

Torstai 11.9.

Klo 15.00 Testierikoiskoe
Klo 22.35 Rallisirkus (MTV3)

Perjantai 12.9.

Klo 00.30 Pre Show (englanninkielinen)
Klo 14.00 EK1-3
Klo 19.00 Service Park (englanninkielinen)
Klo 20.45 EK4-6
Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)

Lauantai 13.9.

Klo 00.15 Service Park (englanninkielinen)
Klo 15.00 EK7-8
Klo 17.00 EK9
Klo 21.10 EK10-11
Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)
Klo 23.00 EK12

Sunnuntai 14.9.

Klo 01.45 Service Park (englanninkielinen)
Klo 14.15 EK13
Klo 15.30 EK14-15
Klo 18.30 MM-rallistudio (myös MTV Sub)
Klo 19.00 EK16 – Power Stage (myös MTV Sub)
Klo 19.20 Ralliextra (MTV3)
Klo 20.30 MM-rallistudio (myös MTV Sub)

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa MTV Max -kanavalta sekä MTV Katsomon suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna mtv.fi/ohjelmat/mm-ralli

Lisää aiheesta:

Tämä asetelma on Kalle Rovanperän mieleen – "Kukaan ei tunne"MM-rallissa erikoisherkkua – ovi auki historialliselle hetkelleKokeeko Toyota kuolettavan iskun ilman Kalle Rovanperää?Kalle Rovanperällä kotikenttäetu – muistatko tämän suomalaistähden pökerryttävän ennätyksen?Kalle Rovanperä makean triplan perässä – Portugalin MM-rallin ohjelma, aikataulu ja tv-lähetyksetMestaruus jo Kalle Rovanperän ulottuvilla – tässä Chilen MM-rallin ohjelma, aikataulu ja tv-lähetykset
MM-ralliKalle RovanperäSebastien OgierOtt TänakElfyn EvansThierry NeuvilleSami PajariToyotaHyundaiM-SportRalliMoottoriurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

MM-ralli