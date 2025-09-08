Kalle Rovanperä taas yhtä hymyä? MM-rallissa todellinen erikoisveto

MM-rallin kausi 2025 jatkuu yhdennellätoista osakilpailulla, Chilen MM-rallilla 11.–14. syyskuuta. Tästä jutusta löydät soralla ajettavan rallin ohjelman, aikataulut ja tv-lähetysajat.
MM-taisto Elfyn Evansin, Kalle Rovanperän, Sebastien Ogierin ja Ott Tänakin välillä kiristyy entisestään Chilessä. Nelikko on nyt 18 pisteen sisällä toisistaan, kun kautta on jäljellä neljä kisaa.
Kalle Rovanperä juhli voittoa Chilessä vuosi sitten.Toyota GAZOO Racing
Chilessä nähdään myös todellinen erikoisuus, sillä kilpailu ajetaan täysin identtisellä reitillä viime vuoteen verrattuna. Edellisen kerran näin on tapahtunut Katalonian MM-rallissa 15 vuotta sitten.
MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko kuitenkin huomauttaa, että Chile on vielä melko uusi kisa kaikille, sillä se ajetaan nyt neljännen kerran MM-tasolla.
– Ei se mene ihan ulkomuistihommiksi kaikilla. Helpottaa kuitenkin kuskien urakkaa aika lailla, sillä vanhoilla nuoteilla pystytään menemään ja käyttämään vanhoja videoita jo etukäteisanalyysissä. Paperit ovat jo aika valmiit, kun lähdetään nuotitukseen, Tahko kommentoi.
Rovanperä voitti Chilessä vuosi sitten. Kauden 11. osakilpailulla on mittaa 306,76 erikoiskoekilometriä.
Chilen MM-rallin ohjelma 2025:
Torstai 11.9.
|15.01
|Testirikoiskoe, Conuco (6,79 km)
Perjantai 12.9.
|14.15
|EK1 Pulperia 1 (19,72 km)
|15.10
|EK2 Rere 1 (13,34 km)
|16.01
|EK3 San Rosendo 1 (23,32 km)
|18.56
|Huolto A, MDS Hotel 40 min)
|20.41
|EK4 Pulperia 2 (19,72 km)
|21.36
|EK5 Rere 2 (13,34 km)
|22.27
|EK6 San Rosendo 2 (23,32 km)
Lauantai 13.9.
|00.52
|Huolto B, MDS Hotel (45 min)
|15.07
|EK7 Pelun 1 (15,65 km)
|16.01
|EK8 Lota 1 (25,64 km)
|17.05
|EK9 Maria las Cruces 1 (28,31 km)
|19.25
|Huolto C, MDS Hotel Talcahuano (30 min)
|21.07
|EK10 Pelun 2 (15,65 km)
|22.01
|EK11 Lota 2 (25,64 km)
|23.05
|EK12 Maria las Cruces 2 (28,31 km)
Sunnuntai 14.9.
|01.10
|Huolto D, MDS Hotel (45 min)
|14.23
|EK13 Laraquete 1 (18,62 km)
|15.35
|EK14 Bio Bio 1 (8,78 km)
|16.35
|EK15 Laraquete 2 (18,62 km)
|19.15
|EK16 Bio Bio 2, Power Stage (8,78 km)
Chilen MM-rallin lähetykset MTV:llä:
Torstai 11.9.
Klo 15.00 Testierikoiskoe
Klo 22.35 Rallisirkus (MTV3)
Perjantai 12.9.
Klo 00.30 Pre Show (englanninkielinen)
Klo 14.00 EK1-3
Klo 19.00 Service Park (englanninkielinen)
Klo 20.45 EK4-6
Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)
Lauantai 13.9.
Klo 00.15 Service Park (englanninkielinen)
Klo 15.00 EK7-8
Klo 17.00 EK9
Klo 21.10 EK10-11
Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)
Klo 23.00 EK12
Sunnuntai 14.9.
Klo 01.45 Service Park (englanninkielinen)
Klo 14.15 EK13
Klo 15.30 EK14-15
Klo 18.30 MM-rallistudio (myös MTV Sub)
Klo 19.00 EK16 – Power Stage (myös MTV Sub)
Klo 19.20 Ralliextra (MTV3)
Klo 20.30 MM-rallistudio (myös MTV Sub)
Kaikki lähetykset ovat katsottavissa MTV Max -kanavalta sekä MTV Katsomon suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna mtv.fi/ohjelmat/mm-ralli.