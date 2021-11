Qatarin MM-kisoista karmeita paljastuksia – kovia kokeneet työntekijät pakotetaan ulos maasta, fanit asumaan aavikolle

MM-kisat pelataan Qatarissa ensi vuonna 21. marraskuuta - 18. joulukuuta. Qatarin kisat ovat olleet suuresti otsikoissa ulkomaalaisten työntekijöiden ihmisoikeuksien vuoksi. Tuhansia kisoja rakentaneita olleita työntekijöitä on menehtynyt. Daily Mailin kokoamassa listauksessa on myös työntekijöitä koskeva kohta.

Faneille on luvassa mielenkiintoinen kokemus. Hotellihuoneiden hinnat ovat pilvissä. Paikalle odotetaan 1,3 miljoonaa fania ja saatavissa olevia huoneita on vain 130000 kappaletta. Majoitusvaihtoehtoina ovat myös asuminen aavikolla niin sanotussa hienommalla leirintäalueella.

Hintaa aavikolla asumiseen tulee noin 150 puntaa (vajaa 180 euroa) per yö. Kaksi risteilyalusta on myös vuokrattu, niihin mahtuu yhteensä 4000 kannattajaa. Isäntämaan kannattajatilanne on niin heikko, että Qatarin jalkapalloliitto joutuu vuokraamaan kannattajia omiin otteluihinsa.