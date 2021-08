QAnonin "valaisema" kalifornialaismies tappoi lapsensa harppuunapyssyllä – uskoi jälkikasvussaan olleen käärmeen dna:ta

QAnon on eritoten Yhdysvalloissa suosiota kerännyt salaliittoteoria, jonka perustana on ajatus, että ex-presidentti Donald Trumpin johtamat joukot käyvät sotaa rikollisia vastaan, jotka muun muassa harrastavat saatananpalvontaa ja salakuljettavat lapsia. QAnonilla on Suomessakin kannattajia.