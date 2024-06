Tällaiset asiat ärsyttävät liikenteessä liikkuvia – samaistutko?

Liikenneturvan suunnittelija Leena Piippa painottaa, että liikennesääntöjen noudattamisella on todella merkitystä, sillä se auttaa ennakoinnissa ja on edellytyksensä jokaisen turvalliselle liikkumiselle.

Lisäkilvet hämmentävät

– Väistämisvelvollisuus risteyksessä, eli niin sanottu kärkikolmio, on tuttuakin tutumpi merkki. Kärkikolmiolla osoitetaan, että ajoneuvolla on väistettävä risteyksessä muita ajoneuvoja. Merkin yhteydessä on usein kaksisuuntaisesta pyörätiestä kertova lisäkilpi, joka on aiheuttanut osassa kansalaisista ihmetystä.