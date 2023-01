Putous-näyttelijät paljastavat, miten heidän sketsihahmonsa syntyivät: "Se lähti oikeastaan nimestä"

– Kesällä kuvasin tätä ohjelmaa varten sellaisen self-tapen. Tein mökillä huonon mursu-imitaation ja sitten ohjaajamme Antti ihastui siihen. Tämä on mursu 2.0, Olava naurahtaa.

Köpi Kallion porilainen liikunnanopettaja Kari Mutanen on sporttinen ja positiivinen kansankynttilä, varustettuna mahtipontisella tavoitteella.

– Kari on varmaan yhdistelmä aika montaa porilaista ihmistä. Koulumaailma on lähellä sydäntäni, koska sieltä on jäänyt monta persoonaa mieleen, Kallio luonnehti.