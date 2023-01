Tässä ovat Putouksen sketsihahmot – mukana merinisäkäs, manserokkari ja porilainen liikunnanopettaja

1. CISSA HÄKKINEN

Cissa Häkkinen ( Mikko Töyssy ) on rock-maailman elävä legenda, aito ja alkuperäinen manserokkari. Hokema: "Se on keksiä, raksuja ja rock ‘n’ rollia!"

2. LONG JOHNSON

Long Johnson ( Aku Sipola ) on monimiljardööri, maailmanmatkaaja ja yksi maailman rikkaimmista miehistä. Long on tullut Suomeen ihastelemaan maan mittaamattomia rikkauksia. Hokema: "Uskomazing!"

3. MURSU

Mursu ( Ushma Olava ) on Sketsihahmokilpailun historian ensimmäinen merinisäkäs. Itsenäiseksi ja vahvaksi naiseksi itsenään kuvaileva Mursu lähti alun perin Jäämereltä kohti Etelä-Ranskaa, mutta eksyikin matkallaan Suomeen. Hokema: "Eiks o!"

4. MISU LÄNTINE

Misu Läntinen ( Linda Wiklund ) on vastikään Turusta Helsinkiin muuttanut Less Mills-jumppaohjaaja ja vuoden 2011 Miss Paattinen. Misu kokee olevansa kielellinen monitaituri ja hänen harrastuksiinsa kuuluu hokilätkän seuraaminen ja jatkuva riskinotto. Hokema: "Ei täl vaan tois pual Töölöö."

5. ESTERI VAKKILAINEN

Esteri Vakkilainen (Joonas Kääriäinen) on haukivuorelainen eläkeläinen ja harrastajanäyttelijä. Hän kulkee aina pilke silmäkulmassaan ja on erittäin viriili ja vetreä ikäisekseen. Esteri lähti mukaan Putoukseen tavoittelemaan pitkäaikaista unelmaansa: julkisuutta. Hokema: "Näin on näkemykset!"