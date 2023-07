Mika Aaltola: Putinin pommit viljasatamiin osoittavat Naton heikon kohdan – "Näyttää kyvyttömältä"

Venäjä on kieltäytynyt jatkamasta 17. heinäkuuta päättynyttä viljasopimusta. Kremlin mukaan syynä on se, ettei Venäjä saanut sopimuksesta irti sitä, mikä sille oli luvattu. Venäjän ulkoministeriön mukaan sopimuksen jatkosta ei tällä hetkellä käydä keskusteluita.

Venäjällä kaksi tavoitetta

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Venäjän satamapommituskampanjalla on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen on Ukrainan talouden nakertaminen.

– Tärkeämpi päämäärä on maailman ruokahuollon vaikeuttaminen viljan maailmanmarkkinahintaa nostamalla. Vielä ei olla hinnoissa viime syksyn tasolla, mutta suunta on vähitellen ylös, hän kirjoittaa Twitterissä.

Aaltola: Venäjä osoittaa Naton heikon paikan

Ukrainan viljaa on laivattu eritoten Afrikkaan. Presidentti Vladimir Putin on väittänyt, että Venäjä korvaa Ukrainan viljatoimitukset Afrikkaan omista varastoistaan.

Viljan hinta on jo nyt kohonnut Mustanmeren sopimuksen päättymisen vuoksi. YK:n pääsihteeri António Guterres on varoittanut, että sadat miljoonat ihmiset saattavat kärsiä nälästä.

– Ydinaseet ovat tosiasia ja niillä on peloteltu. Sillä on ihan varmasti ollut merkitystä siihen, kuinka suuri halu lännellä on osallistua sotaan. Se on rajoittanut tukea, Forsberg katsoo.