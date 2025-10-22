EU on päässyt sopuun uusista Venäjä-pakotteista, kertoo unionin nykyinen puheenjohtajamaa Tanska. Yhdysvallat puolestaan ilmoitti asettavansa pakotteita venäläisille öljy-yhtiöille.

EU:n venäläiseen öljy- ja kaasuteollisuuteen keskittyvä pakotepaketti on järjestyksessään jo yhdeksästoista sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022.

Pakotteisiin kuuluu muun muassa nestemäisen maakaasun tuonnin kieltäminen vuoteen 2027 mennessä, Venäjän käyttämien öljytankkerien paneminen mustalle listalle ja matkustusrajoitukset venäläisdiplomaateille Euroopassa.

Myös Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Scott Bessent ilmoitti Yhdysvaltojen asettavan pakotteita merkittäville venäläisille öljy-yhtiöille, Rosneftille ja Lukoilille, kertoo Reuters.

Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Scott Bessent puhui lehdistölle Washingtonissa 22. lokakuuta 2025./All Over Press

Samaan aikaan Wall Street Journal raportoi nimettömiin viranomaislähteisiin perustuen, että Trumpin hallinto olisi poistanut Ukrainalta rajoituksen olla käyttämättä joidenkin läntisten liittolaistensa toimittamia pitkän kantaman ohjuksia, joita ovat esimerkiksi Storm Shadow -risteilyohjukset, Trump kuitenkin kuittasi WSJ:n raportin Reutersin mukaan nopeasti "valeuutiseksi". Trumpin mukaan Yhdysvalloilla "ei ole mitään tekemistä niiden ohjusten kanssa".

