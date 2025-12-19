Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään vuotuisen lehdistötilaisuutensa.
Vladimir Putin tekee suorassa lähetyksessä yhteenvedon kuluneesta vuodesta ja vastaa toimittajien sekä maan asukkaiden tarkkaan valikoituihin kysymyksiin.
Venäjän valtiollisen median Tassin mukaan Moskovaan kokoontuu useita satoja toimittajia. Paikalla on myös Kremlin hyväksymiä ulkomaisia toimittajia.
– On meidän etumme mukaista varmistaa, että koko maailma kuulee, mitä Putin sanoo, kommentoi Venäjän presidentin tiedottaja Dmitri Peskov.
Yleensä monituntiseksi venyvä maratontapahtuma alkaa aamupäivällä yhdeltätoista Suomen aikaa. Viime vuonna tapahtuma kesti neljä ja puoli tuntia.
Tassin mukaan kaikki halukkaat voivat osoittaa kysymyksensä presidentille – sen voi tehdä älypuhelimella.
Neljännesvuosisadan Venäjää johtanut Putin on pitänyt tiedotustilaisuuden joka vuosi paitsi vuonna 2022, jolloin Venäjä kärsi tappioita Ukrainassa.