Putinin hallinto jatkoa KGB:lle ja sen tavoitteet ovat selvät, sanoo Alpo Rusi – "Haluaa murtaa nykyisen järjestelmän Kiinan kanssa"

Putinin tavoitteet ovat olleet selkeästi esillä

– Putinin tavoitteet on löydettävissä hänen pitämistään puheistaan ja teoistaan.

Rusin mukaan Putin haluaa palauttaa suurvalta-aseman Venäjälle. Ukrainaan aloitettu hyökkäys on eräs osoitus siitä.

Rusi sanoo, että Venäjän hyökkäys on kuin harhainen sotaretki. Yksi järki järjettömässä sodassa Rusin mukaan kuitenkin on, mikäli asiaa yrittää ajatella Venäjän näkökulmasta.

Rusi on verrannut Kiinan presidentti Xi Jinpingin ja Putinin pitämien puheiden sisältöjä. Rusista molempien johtajien tavoitteena on murtaa nykyinen kansainvälinen järjestelmä.

Rusi sanoo, että monista asiakirjoista käy ilmi, että Putin on inhonnut monia pieniä maita. Hänelle pienet maat ovat olleet pelinappuloita, joiden on pitänyt palvella häntä. Rusi jättää kuitenkin mainitsematta mistä maista ja mistä asiakirjoista on kyse.