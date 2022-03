Venäjän suurlähetystön pyyntö ilmoittaa syrjinnästä on hybridivaikuttamista – tarkoitus saada suomalaiset näyttämään vihollisilta: "Yritetään myös pelotella meitä"

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen mukaan kyse on selvästä hybridivaikuttamisesta.

– On. Ihan poikkeuksellista. Totta kai kansalainen voisi mennä edustustoon valittamaan huonosta kohtelusta, mutta se, että sitä erityisesti pyydetään, viittaa Venäjän propagandatoimiin, vastaa Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja Jukka Savolainen.

Suurlähetystön ilmoitus on herättänyt huolta muun muassa suomalaisissa poliitikoissa. Jonkinlainen propagandatemppu oli silti odotettavissa.

– Tämä on yksi temppu. He ovat jo samansuuntaisia kokeilleet. Tässä yritetään varmaan saada aika iso volyymi.

Samankaltaista nähty ennenkin

Savolainen muistuttaa, että Venäjältä on nähty vastaavaa ennekin.

– Nyt on nähty Donpassin alueella suoranaisia väitteitä kansanmurhista. He osaavat kyllä koota todistusaineistoa, aitoa tai väärennettyä ja vääntää niistä uutisia, jotka suunnataan Venäjän mediassa Venäjän kansalle, tarkoituksena saada näyttämään suomalaiset vihollisilta. Tässä yritetään myös pelotella meitä, koska meidän tulisi nyt tämän mukaan ymmärtää se, että olemme vaarassa.

Savolaisen mukaan suurlähetystön pyyntö on linjassa Venäjän aiempien informaatio-operaatioiden kanssa. Suomikaan ei ole niiltä välttynyt.

– Siellä oli nämä lapsikaappauskiistat. KGB-miehet olivat muuttuneet lapsiasiainvaltuutetuiksi. Ja täytyy muistaa, että siellä historiaprojekteissa on kaiveltu hautoja Karjalassa ja kehitetty meidän käsittääksemme täysin perusteeton väite, että Suomi on tehnyt siviileihin kohdistuvan kansanmurhan sodan aikana Karjalassa. Tämä on nyt sitä samaa.