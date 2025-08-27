Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat tapaavat New Yorkissa perjantaina

OMA usa-ukraina
Ukrainan delegaatio tapaa Yhdysvaltojen edustajia New Yorkissa perjantaina.
Julkaistu 32 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Yhdysvaltain erityislähettiläs Witkoff kertoi jo aiemmin aikovansa tavata Ukrainan delegaation Yhdysvalloissa tällä viikolla.

Ukrainan delegaatio tapaa Yhdysvaltojen edustajia New Yorkissa perjantaina, kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Hän ilmoitti asiasta videopuheessaan keskiviikkoiltana.

Zelenskyi sanoi, että tapaaminen on osa jatkuvia ponnisteluja Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi.

Zelenskyin mukaan tapaamiset Yhdysvalloissa seuraavat torstaina Sveitsissä järjestettäviä neuvotteluja.

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff kertoi jo aiemmin aikovansa tavata Ukrainan delegaation Yhdysvalloissa tällä viikolla.

Suunnitelman tunteva lähde kertoi aiemmin nimettömänä uutistoimisto Bloombergille, että Witkoffin tällä viikolla tapaavaan Ukrainan delegaatioon kuuluvat Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak ja kansallista turvallisuus- ja puolustusneuvostoa johtava entinen puolustusministeri Rustem Umjerov.

Lähteen mukaan tapaamisissa keskustellaan mahdollisesti Ukrainan turvatakuista sekä Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin mahdollisesta kahdenvälisestä tapaamisesta. Ukraina on halunnut mahdolliseen rauhansopimukseen vahvat turvatakuut, jotka varmistaisivat, ettei Venäjä hyökkää maahan uudelleen.

Diplomaattiset ponnistelut Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi ovat kiihtyneet viime viikkoina Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tavattua Alaskassa.

Lisää aiheesta:

Ranska kehuu Pariisissa käytyjä Ukraina-keskusteluja: "Myönteinen prosessi käynnistyi"Tavoitteena sodan lopettaminen – Ukrainan kaksi ministeriä saapui PariisiinUSA harkitsee uudelleen Ukrainan tukea – mineraalineuvottelut käynnissäUSA ja Ukraina jatkamassa neuvotteluja – "On tapahtunut positiivista kehitystä"Lähteet: Zelenskyi halusi näpäyttää Yhdysvaltoja ja Venäjää perumalla Saudi-Arabian vierailunsaZelenskyi kertoi tavanneensa CIA:n väistyvän johtajan Ukrainassa
YhdysvallatUkrainan sotaUkrainaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Yhdysvallat