Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat tapaavat New Yorkissa perjantaina

Ukrainan delegaatio tapaa Yhdysvaltojen edustajia New Yorkissa perjantaina, kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Hän ilmoitti asiasta videopuheessaan keskiviikkoiltana.
Zelenskyi sanoi, että tapaaminen on osa jatkuvia ponnisteluja Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi.
Zelenskyin mukaan tapaamiset Yhdysvalloissa seuraavat torstaina Sveitsissä järjestettäviä neuvotteluja.
Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff kertoi jo aiemmin aikovansa tavata Ukrainan delegaation Yhdysvalloissa tällä viikolla.
Suunnitelman tunteva lähde kertoi aiemmin nimettömänä uutistoimisto Bloombergille, että Witkoffin tällä viikolla tapaavaan Ukrainan delegaatioon kuuluvat Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak ja kansallista turvallisuus- ja puolustusneuvostoa johtava entinen puolustusministeri Rustem Umjerov.
Lähteen mukaan tapaamisissa keskustellaan mahdollisesti Ukrainan turvatakuista sekä Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin mahdollisesta kahdenvälisestä tapaamisesta. Ukraina on halunnut mahdolliseen rauhansopimukseen vahvat turvatakuut, jotka varmistaisivat, ettei Venäjä hyökkää maahan uudelleen.
Diplomaattiset ponnistelut Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi ovat kiihtyneet viime viikkoina Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tavattua Alaskassa.