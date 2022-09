Ukrainalaisalueiden valekansanäänestyksissä ei jännitetty tuloksia vaan sitä, mitä Venäjä niillä tekee

Putin: Venäjä haluaa "pelastaa" ukrainalaiset

Ukrainalaisalueista uusi Venäjän hallintoalue?

Ukrainalaisten mukaan niin sanottuihin kansanäänestyksiin on liittynyt lukuisia väärinkäytöksiä. Ihmisiä on muun muassa kielletty poistumasta alueilta ennen kuin äänestykset on pidetty sekä heitä on uhkailtu, viety väkisin äänestämään ja uhattu ottaa vangiksi, jos he eivät äänestä.