Asepalvelukseen kutsutaan Venäjällä 18–30-vuotiaita miehiä.
Venäjällä kutsutaan tänä syksynä palvelukseen suurin määrä asevelvollisia liki kymmeneen vuoteen. Presidentti Vladimir Putin allekirjoitti maanantaina asetuksen, jonka mukaan tulevissa kutsunnoissa armeijaan määrätään 135 000 asevelvollista. Määrä on suurin syksyn kutsunnoissa sitten vuoden 2016.
Asepalvelus on määrä suorittaa venäläisissä varuskunnissa, eikä siihen ole määrä kuulua sotimista Ukrainassa. Asepalveluksen suorittaminen tosin lisää todennäköisyyttä joutua taisteluihin tulevaisuudessa.
Kevään kutsunnoissa, jotka tyypillisesti ovat syksyn kutsuntoja suuremmat, palvelukseen määrättiin 160 000 asevelvollista.
Asepalvelukseen kutsutaan Venäjällä 18–30-vuotiaita miehiä.
Putin määräsi viime vuonna Venäjän armeijan koon kasvatettavaksi 1,5 miljoonaan sotilaaseen, mikä tekee Venäjän armeijasta yhden maailman suurimmista.