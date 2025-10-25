Presidentti Vladimir Putin on ryhtynyt erilaisiin toimiin syntyvyyden laskun estämiseksi.
Väkiluku on laskenut Venäjällä tasaisesti, ja tähän ongelmaan on herännyt myös presidentti Vladimir Putin. Asiasta kirjoittaa uutistoimisto AP laajassa artikkelissaan.
Viime torstaina hän kertoi Kremlin väestökonferenssissa, että syntyvyyden lisääminen on "elintärkeää" Venäjälle.
Putin onkin käynnistänyt useita hankkeita kannustaakseen ihmisiä hankkimaan enemmän lapsia – ilmaisista kouluruoista suurperheille aina neuvostotyylisiin "sankarimainetta äideille" -mitaleihin, joita myönnetään naisille, joilla on vähintään kymmenen lasta.
Väestö vanhenee
Väestön määrä laskee, mutta se on myös merkittävästi vanhempaa kuin ennen.
Vuonna 1990 hallituksen tietojen mukaan 21,1 % väestöstä oli vähintään 55-vuotiaita. Vuonna 2024 osuus oli jo 30 %.
Vuoden 2015 huipun jälkeen syntyvyys on laskenut vuosittain, ja kuolleisuus ylittää nyt syntyvyyden. Viime vuonna 143,5 miljoonan asukkaan Venäjällä syntyi vain 1,22 miljoonaa lasta.
Demografi Aleksei Raksha raportoi, että helmikuussa 2025 Venäjällä syntyi vähemmän vauvoja kuin yhtenäkään kuukautena yli kahteensataan vuoteen.