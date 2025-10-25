Vuoden 2015 huipun jälkeen syntyvyys on laskenut vuosittain, ja kuolleisuus ylittää nyt syntyvyyden. Viime vuonna 143,5 miljoonan asukkaan Venäjällä syntyi vain 1,22 miljoonaa lasta.

Venäjä yrittää myös uusia rajoituksia pysäyttääkseen väestönkehityksen taantumisen ja omaksuakseen niin sanotut perinteiset perhearvot. Se on säätänyt lakeja, jotka kieltävät abortin edistämisen ja lapsettomuuden ideologian sekä kaiken LGBTQ+-aktivismin.

Nuoria venäläisnaisia on vähän

Venäläisiä 20–30-vuotiaita naisia on vähän, sanoo Jenny Mathers Walesin Aberystwythin yliopistosta, mikä saa viranomaiset epätoivoisesti yrittämään saada mahdollisimman paljon vauvoja tästä paljon pienemmästä naisten joukosta.

Vaikka Venäjä ei ole kertonut, kuinka monta sotilasta on kuollut Ukrainassa, länsimaiset arviot puhuvat sadoista tuhansista. Sodan alkaessa monet nuoret venäläiset muuttivat ulkomaille — osa ideologisista syistä, kuten paetakseen mielipiteiden tukahduttamista tai välttääkseen asepalveluksen.

– Venäjällä on paljon pienempi joukko mahdollisia isiä ja pienempi joukko mahdollisia äitejä, Mathers sanoo AP:n artikkelissa.

Jotkut ohjelmat vaikuttavat lähinnä symbolisilta. Vuodesta 2022 lähtien Venäjä on luonut uusia kansallisia juhlapäiviä, kuten Perheen, rakkauden ja uskollisuuden päivän heinäkuussa sekä Raskaana olevien naisten päivän — jota vietetään 7. huhtikuuta ja 7. lokakuuta.

Abortin tekeminen vaikeaa

– Ainoa asia, mitä tästä seuraa, on laittomat abortit. Se tarkoittaa enemmän kuolemia: enemmän lasten kuolemia ja enemmän naisten kuolemia, sanoo venäläinen toimittaja ja feministinen aktivisti Zalina Marshenkulova AP:lle.