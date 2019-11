Putin: "Venäjä kehittää asetta, jolle ei ole vertaista koko maailmassa" – presidentti jakoi mitalit räjähdysonnettomuudessa kuolleiden leskille

– He valitsivat tämän erityisen tehtävän puolustaakseen Venäjää, presidentti sanoi Reutersin mukaan.

Viisi insinööriä kuoli Vienanmerellä sijaitsevassa laivastotukikohdassa onnettomuudessa, jonka Venäjän valtiollinen ydinenergiayhtiö Rosatom on kertonut johtuneen epäonnistuneesta ohjustestistä.

"Ei vertaista koko maailmassa"

Putinin mukaan kyseessä on hyvin kehittynyt asejärjestelmä, jonka kehittämiseen maa on sitoutunut vastoinkäymisistä huolimatta. Ase on Putinin mukaan tae maailmanrauhalle.