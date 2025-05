Putin: Toivon, ettei Ukrainassa tarvitse käyttää ydinasetta

Putinin mukaan sota Ukrainassa tulee saamaan "loogisen päätöksen".

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo toivovansa, ettei Ukrainan sodassa tarvitse käyttää ydinaseita.

Putinin lausunto kuullaan Venäjän Rossija-televisiokanavan julkaisemassa uutuusdokumentissa.

Dokumentissa toimittaja kysyy Putinilta, voiko Ukrainan sodassa piillä ydinsodan riski.

– He halusivat provosoida meitä, jotta tekisimme virheitä, Putin kertoo viitaten Ukrainaan.

– Ei ole ollut tarvetta käyttää näitä aseita. Ja toivon, että niitä ei ole tarvetta käyttää, hän jatkaa.

Putinin mukaan Venäjä tulee saamaan Ukrainassa käymälleen hyökkäyssodalle haluamansa lopun.

– Meillä on riittävästi voimaa ja keinoja viedä vuonna 2022 aloitettu prosessi loogiseen päätökseen ja saada aikaan Venäjän edellyttämä tulos, Putin sanoi.

Ydinasepuhe rutiinia

Todennäköisyys sille, että Venäjä päätyisi käyttämään ydinaseita, on liki kaikkien arvioiden perusteella äärimmäisen matala.

Silti Venäjä on uhkaillut läpi Ukrainan sodan ydinaseiden käytöllä, joskin presidentti Putin on yleensä ollut se, joka on todennut, ettei Venäjällä ole minkäänlaista halua tai tarvetta aloittaa ydinsotaa.

Sen sijaan varsinkin turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on toistuvasti kalistellut ydinaseilla ja uhkaillut maailmanlopulla.

Venäjä julkaisi viime vuonna uuden ydinasedoktriininsa, jonka mukaan Venäjää vastaan ammuttuja Naton ohjuksia voidaan pitää puolustusliiton hyökkäyksenä Venäjää vastaan.

Ukraina on tehnyt useita hyökkäyksiä länsimaiden antamilla ohjuksilla Venäjän puolelle.

Suomen puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Venäjä on käyttänyt ydinaseretoriikkaansa toistuvasti uhkana, eivätkä sen punaiset linjat ole pitäneet paikkaansa.

Pelottelulla Venäjä pyrkii Häkkäsen mukaan siihen, että länsimaat eivät tukisi Ukrainaa ja Venäjä voisi vallata maan.

Viime syyskuussa yhdysvaltalaislehti The Washington Post uutisoi, että Venäjällä on huomattu, ettei ydinaseella uhkailu tahdo tepsiä, sillä sen käyttö on niin epätodennäköistä.

Siitä huolimatta ydinsodan uhkan on laajalti katsottu vaikuttaneen siihen, minkälaista aseellista tukea Ukraina on saanut.

Myös Venäjän tukija Kiina on todennut vastustavansa ydinaseen käyttöä Ukrainassa, brittilehti Financial Times uutisoi.