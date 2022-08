Putin: Riippumattomat tarkastajat voidaan päästää miehitettyyn ydinvoimalaan

Putin on aiemmin vaatinut, että tarkastajat saapuvat voimalaan Venäjän kautta. Uutistoimisto AFP uutisoi perjantaina, että Ranskan presidentin kanslia kertoi Venäjän luopuneen vaatimuksesta.

AFP on aiemmin uutisoinut, että ukrainalaislähteiden mukaan Venäjä on suunnitellut ydinvoimalan eristämistä Ukrainan sähköverkosta, mikä saattaisi viedä virrat miljoonilta ukrainalaisilta.

Time: Ukrainalaiset harjoittelevat yhdysvaltalaiskoneiden lentämistä

Koulutuskeskus on rakennettu Ukrainan armeijan, paikallisen liikemiehen, armeijan upseerin ja entisten Yhdysvaltain armeijan kouluttajien voimin. Timen toimittaja sai vierailla paikalla heinäkuussa.

Koulutuskeskus on Timen mukaan improvisoitu pääasiassa tietokonepeleihin tarkoitetuista VR-laseista ja lentosimulaattorivälineistä.

Yhdysvallat ei ole antanut Ukrainalle lentokoneita sotatarvikeapuna, mutta Timen mukaan moni entinen korkea-arvoinen yhdysvaltalaissotilas ja -viranomainen on ehdottanut nimenomaan A-10-koneiden toimittamista. Yksi näistä on entinen Yhdysvaltain ilmavoimien kenraali sekä entinen Naton Euroopan-komentaja Philip Breedlove, joka on myös antanut apua koulutuksen ideoimisessa.