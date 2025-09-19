Presidentin mukaan Venäjän tulevaisuus kuuluu niille, jotka riskeeraavat henkensä isänmaan puolesta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin toivoo, että Ukrainan sodan veteraanit osallistuisivat jatkossa rohkeasti mukaan Venäjän politiikkaan.

Putin ilmaisi toiveensa tavatessaan Venäjän parlamentin puolueiden edustajia Kremlissä torstaina, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS.

Venäjällä järjestetään duuman vaalit vuonna 2026. Putin toivoo, että veteraanit liittyvät sankoin joukoin ehdokkaiksi.

– Meidän on etsittävä, tunnistettava ja asetettava ehdolle ihmisiä, jotka eivät pelkää palvella isänmaata, ja jotka ovat valmiita riskeeraamaan terveytensä ja henkensä, Putin kertoi viitaten tulevaisuuden vaaleihin.

Putin on varma, että veteraanien lisääminen ehdokaslistoille on "myönteinen panostus".

Venäjällä politiikka on vahvasti Vladimir Putinin ja Yhteinen Venäjä -puolueen hallitsemaa. Maan todellinen oppositio on tukahdutettu, media on Kremlin hallussa ja viimeaikaisia vaaleja on manipuloitu hallinnollisesti sekä ääntenlaskennassa.

"He ovat seuraajiamme"

Putinin mukaan Ukrainan sodan veteraanit ovat ne, jotka johtavat koko Venäjää tulevaisuudessa.

– Nämä ovat ihmisiä, jotka tulisi nostaa johtotehtäviin. He tulevat olemaan tulevia seuraajiamme. Tämä on asia, jota meidän on harkittava tarkoin, Putin jatkoi.

Putin kertoi myös tapaamisessa, että yli 700 000 venäläistä sotilasta taistelisi tällä hetkellä rintamalla Ukrainassa. Venäjän on arvioitu menettäneen sodassa jopa yli miljoona miestä.