Putin uudenvuodenpuheessaan: Venäjä ei koskaan peräänny

Perinne, joka tavoittaa miljoonia

Presidentin uudenvuodenpuhe on Venäjällä pitkäaikainen perinne, jonka aloitti Neuvostoliiton johtaja Leonid Brezhnev. Puhe on yleensä yhteenveto kuluneen vuoden tapahtumista ja tulevan vuoden toiveista.



Puhe esitetään televisiossa juuri ennen puoltayötä kaikilla Venäjän 11 aikavyöhykkeellä, ja se tavoittaa miljoonia kotitalouksia. Venäjän itäisimmissä osissa vuosi on jo vaihtunut. Itäisimpien osien aikaero Moskovaan on yhdeksän tuntia.