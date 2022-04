Saksa luopuu venäläisöljystä vuoden loppuun mennessä – syy Ukrainalle annettavan asetuen vähyyteen suuri ihmetyksen aihe maassa

Ulkoministeri Annalena Baerbock sanoi Baltian vierailullaan, että päätös öljyn tuonnin lopettamista on osa Saksan linjaa kaiken venäläisen energiantuonnin lakkauttamisesta vaiheittain.

Saksan aikoo siirtyä uusiutuviin energialähteisiin

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Heikki Piuhola kertoo, että Saksan on vastaisuudessa tarkoitus siirtyä uusiutuviin energialähteisiin ja LNG-kaasun käyttöön.

– Saksa on erittäin aktiivisesti kiertänyt maailmaa sopimassa niin kaasutoimituksista kuin öljyn ja kivihiilen korvaamisesta, Piuhola selvittää.

– Kaasun korvaaminen on Saksalle akilleen kantapää ja tulee kestämään jopa vuosia. Sen toteuttaminen on erittäin vaikeaa.

Miksi asetoimitukset Ukrainaan kangertelevat?

Saksaa on moitittu hidastelusta Ukrainan toivomien asetoimitusten suhteen, vaikka maa on maailman neljänneksi suurin aseiden valmistaja.

Piuholan mukaan liittokansleri Olaf Scholzin pidättyvyys asiassa on ollut iso puheenaihe myös Saksassa.

– Tätä on arvuuteltu viime viikkoina niin opposition, hallituspuolueiden kuin asiantuntijoidenkin kesken. Onko esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putin uhannut Saksaa tai Eurooppaa esimerkiksi ydiniskulla?

– Scholzin pidättyväisyys on ollut hyvin merkittävää. Mutta eilisen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa käymänsä puhelun jälkeen Saksa joka tapauksessa totesi, että se on valmis panssari- ja asetoimituksiin. Saksan ongelma on se, että sen varastoissa ei tällä hetkellä ole nopeasti toimitettavia tykistö- tai panssariaseita.